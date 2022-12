A dar retta a Marco Travaglio, il Qatargate, l’inchiesta che da giorni sta mandando in fibrillazione le redazioni dei giornali nostalgici di Mani pulite, non sarebbe dovuto nemmeno iniziare. Le ‘indagini’, infatti, sono state effettuate facendo grande ricorso alle intercettazioni, ambientali e telefoniche, da parte dei servizi segreti del Belgio. Per il direttore del Fatto Quotidiano questo tipo di intercettazioni, quelle appunto effettuate dai servizi segreti, sarebbero il male assoluto in quanto gestite da “spioni”, non “garantite” e spesso utilizzate come arma di “ricatto”. Dal momento che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha proposto nei giorni scorsi una loro modifica, Travaglio si è scatenato ieri con un editoriale di fuoco. Le modifiche ipotizzate da Nordio, al momento, riguardano però il solo sistema di pagamento di tali ascolti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sollevando via Arenula da ogni responsabilità.

Vale allora la pena ricordare come è nato il Qatargate. Il Sureté de l’Etat, il servizio segreto del Belgio – non è ancora chiaro se grazie a una soffiata di un’assistente parlamentare che non riconfermata nell’incarico, avrebbe deciso di vendicarsi, oppure da informazioni fornite da un altro Paese – decise di effettuare delle intercettazioni a tappeto, ad iniziare proprio da Antonio Panzeri. L’appartamento dell’ex europarlamentare lombardo a Bruxelles venne messo sotto controllo, piazzando cimici ovunque, mentre lui venne pedinato e intercettato. Gli agenti segreti, dopo aver avviato le operazioni di ascolto nei primi mesi del 2021, declassarono il dossier nello scorso luglio a caso di corruzione internazionale, inviandolo alla magistratura ordinaria, E qui scatta la ‘seconda fase’ dell’inchiesta, coordinata dal giudice istruttore belga Michel Claise, che ha fatto emergere il coinvolgimento dell’ex vice presidente del Parlamento Eva Kaili, trovata in possesso di 750mila euro, del suo compagno Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri poi assistente parlamentare del Pd Andrea Cozzolino e del segretario dell’Ong No peace without justice Niccolò Figà Talamanca.

Il fascicolo risulta aperto per “associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro, commessi dal gennaio 2021 all’8 dicembre scorso”. Che la genesi delle indagini sia dei servizi segreti lo ha confermato il ministro della Giustizia belga, Vincent Van Quickenborne. Per il Guardasigilli si è trattato di un’ampia indagine dell’intelligence, e il “servizio di sicurezza dello Stato sta lavorando da più di anno, assieme ai servizi di intelligence stranieri, per identificare la sospetta corruzione di membri del Parlamento europeo da parte di vari Stati”. Una cosa del genere in Italia non sarebbe, ovviamente, possibile. Lo ha ricordato ieri in una intervista a Repubblica Giovanni Salvi, che prima di essere nominato procuratore generale in Cassazione è stato procuratore generale a Roma, l’ufficio che per legge è preposto alla gestione a questo genere di intercettazioni.

«Le intercettazioni dei servizi – ricorda Salvi – si sono sempre distanziate da quelle del processo penale e riguardano aree che non hanno nulla a che fare con ipotesi reato». Si tratta di ascolti che hanno finalità molto diverse, ad esempio, da quelle del contrasto ai reati dei colletti bianchi che tanto piacciono a Travaglio. L’ex pg della Cassazione ha poi voluto sottolineare un concetto molto spesso sottovalutato: «Faccio presente che in tanti anni non vi è mai stato un solo caso in cui il contenuto delle intercettazioni delle agenzie sia filmato indebitamente all’esterno». Ecco, forse, perché Travaglio è cosi nervoso. Come farebbe il suo giornale senza chiavette?

Paolo Comi