L'appello
Legge elettorale, perché serve un ballottaggio anche alle politiche
Noi, donne e uomini che hanno prestato il loro servizio nelle istituzioni e/o nell’impegno per la formazione delle nuove generazioni, condividiamo gli editoriali di Angelo Panebianco e di Stefano Folli pubblicati rispettivamente sul Corriere della Sera e su La Repubblica del 18 luglio. Riteniamo utile introdurre il ballottaggio nazionale nella legge elettorale, adottando un sistema analogo a quello previsto nei comuni maggiori e a quello proposto in varie sedi istituzionali, in particolare nell’ambito dei maggiori tentativi riformatori bipartisan.
Un sistema semplice che consenta ai cittadini di scegliere una maggioranza di governo, evitando che si presentino al voto, in un unico turno elettorale, coalizioni troppo eterogenee, composte anche da formazioni estremiste di destra e di sinistra. Un sistema che preveda il ballottaggio qualora nessuna coalizione abbia già ottenuto nel primo turno la maggioranza assoluta (dei seggi), con l’attribuzione di un premio nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Per evitare il rischio che una legge a turno unico consegni il paese all’instabilità e a zoppicanti maggioranze fortuite e opportunistiche sulla testa degli elettori.
Contrariamente a convinzioni spesso diffuse, gli andamenti elettorali e le previsioni demoscopiche indicano che il ballottaggio nazionale per le elezioni politiche non offrirebbe un vantaggio garantito a nessuna delle coalizioni e delle forze in campo. Per questa ragione chiediamo ai Senatori di tutti i gruppi e al Governo di presentare emendamenti che prevedano questa soluzione ottimale per il nostro sistema politico-istituzionale e comprensibile per i cittadini chiamati a scegliere in modo da consentire un approfondito dibattito parlamentare su questo tema cruciale.
Per aderire inviare una mail a segreteria@magna-carta.it oppure a libertaeguale1999@gmail.com
Di seguito l’elenco dei sottoscrittori dell’appello
Peppino Calderisi
Stefano Ceccanti
Francesco Clementi
Giovanni Guzzetta
Gennaro Barbuto
Anna Bucciarelli
Corrado Caruso
Lorenzo Castellani
Fabrizio Cicchitto
Mario Esposito
Carlo Fusaro
Maurizio Griffo
Nicola Latorre
Claudia Mancina
Enrico Morando
Tommaso Nannicini
Magda Negri
Ida Nicotra
Arturo Parisi
Claudio Petruccioli
Francesco Posteraro
Gaetano Quagliariello
Erminio Quartiani
Umberto Ranieri
Giorgio Tonini
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