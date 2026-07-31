Noi, donne e uomini che hanno prestato il loro servizio nelle istituzioni e/o nell’impegno per la formazione delle nuove generazioni, condividiamo gli editoriali di Angelo Panebianco e di Stefano Folli pubblicati rispettivamente sul Corriere della Sera e su La Repubblica del 18 luglio. Riteniamo utile introdurre il ballottaggio nazionale nella legge elettorale, adottando un sistema analogo a quello previsto nei comuni maggiori e a quello proposto in varie sedi istituzionali, in particolare nell’ambito dei maggiori tentativi riformatori bipartisan.

Un sistema semplice che consenta ai cittadini di scegliere una maggioranza di governo, evitando che si presentino al voto, in un unico turno elettorale, coalizioni troppo eterogenee, composte anche da formazioni estremiste di destra e di sinistra. Un sistema che preveda il ballottaggio qualora nessuna coalizione abbia già ottenuto nel primo turno la maggioranza assoluta (dei seggi), con l’attribuzione di un premio nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Per evitare il rischio che una legge a turno unico consegni il paese all’instabilità e a zoppicanti maggioranze fortuite e opportunistiche sulla testa degli elettori.

Contrariamente a convinzioni spesso diffuse, gli andamenti elettorali e le previsioni demoscopiche indicano che il ballottaggio nazionale per le elezioni politiche non offrirebbe un vantaggio garantito a nessuna delle coalizioni e delle forze in campo. Per questa ragione chiediamo ai Senatori di tutti i gruppi e al Governo di presentare emendamenti che prevedano questa soluzione ottimale per il nostro sistema politico-istituzionale e comprensibile per i cittadini chiamati a scegliere in modo da consentire un approfondito dibattito parlamentare su questo tema cruciale.

Per aderire inviare una mail a segreteria@magna-carta.it oppure a libertaeguale1999@gmail.com

Di seguito l’elenco dei sottoscrittori dell’appello

Peppino Calderisi

Stefano Ceccanti

Francesco Clementi

Giovanni Guzzetta

Gennaro Barbuto

Anna Bucciarelli

Corrado Caruso

Lorenzo Castellani

Fabrizio Cicchitto

Mario Esposito

Carlo Fusaro

Maurizio Griffo

Nicola Latorre

Claudia Mancina

Enrico Morando

Tommaso Nannicini

Magda Negri

Ida Nicotra

Arturo Parisi

Claudio Petruccioli

Francesco Posteraro

Gaetano Quagliariello

Erminio Quartiani

Umberto Ranieri

Giorgio Tonini

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