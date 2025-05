Nella Chiesa cattolica i nomi parlano, più delle parole. E quando il nuovo Papa, statunitense di nascita e agostiniano di formazione, sceglie di chiamarsi Leone XIV, è lecito pensare che non si tratti solo di una suggestione onomastica, ma di una precisa dichiarazione d’intenti. Come ogni successore di Pietro, anche Robert Francis Prevost ha voluto inscrivere il proprio pontificato in una storia, in una direzione, in una memoria che diventa progetto. E i Leone del passato, nella cristianità, non sono mai stati figure ordinarie.

Leone Magno fu il Papa che si eresse a baluardo tra la civiltà in declino e la barbarie emergente. A lui la tradizione attribuisce un gesto che sa di miracolo politico e spirituale: l’incontro con Attila, il Flagello di Dio, fermato non da armi o eserciti, ma dalla sola presenza ieratica di un Vescovo di Roma che impugnava la croce. Fu un momento epocale, in cui l’autorità morale si fece scudo contro la distruzione materiale. E oggi, mentre nuovi “barbari” – non necessariamente con spade e cavalli, ma con algoritmi, fondi sovrani e propaganda virale – minacciano gli equilibri di pace e di libertà conquistati in decenni di sforzi, quel modello di fermezza spirituale torna a interpellarci. Ma c’è anche un altro Leone nella storia papale, il XIII, autore della Enciclica Rerum Novarum, documento fondativo del pensiero sociale cattolico. In un tempo dominato dal capitalismo industriale e dalle feroci diseguaglianze, quel Papa intuì che il lavoro non era solo mezzo di sussistenza, ma luogo teologico della dignità umana.

Da lì nacquero le cooperative, i sindacati cristiani, le casse rurali: infrastrutture morali oltre che economiche, che misero il povero nella condizione di essere protagonista del proprio destino. Da quella esperienza trae origine la stessa economia sociale di mercato che distingue la cultura del lavoro europea dalle altre. Un’alternativa silenziosa ma potente alla lotta di classe, un’altra via per la giustizia sociale fondata sulla responsabilità e la solidarietà. Se davvero Leone XIV ha voluto richiamarsi a questi predecessori, allora il suo pontificato si apre sotto un segno di straordinaria attualità. In un mondo lacerato da nuove forme di totalitarismo – che si celino dietro l’autocrazia o dietro le lusinghe consumistiche di una democrazia stanca – c’è bisogno di una voce che sappia opporsi con la forza della ragione e della fede.

Una Chiesa che non si chiuda nel rituale, ma sappia ridare senso al presente, riaccendere la coscienza collettiva, custodire il Creato non solo come risorsa ecologica ma come realtà spirituale da abitare e tramandare. Ecco, forse il segno di Leone è tutto qui: un nome che richiama la battaglia, ma non quella armata, bensì quella culturale e sociale. Un nome che ci ricorda che la fede non è evasione, ma presidio; che la Chiesa non è fortezza, ma sentinella; e che la speranza, oggi più che mai, ha bisogno di guide che sappiano indicare il pericolo senza cedere alla paura, e l’alternativa senza perdere l’umiltà.

Raffaele Bonanni

