“L’ho ucciso davvero“. Sono le parole in diretta su Facebook del 19enne afroamericano Ezekiel D. Kell che si riprende mentre scende da un’auto, entra armato in uno store, punta la pistola contro un uomo e spara. E’ la cronaca dell’ennesima strage insensata avvenuta negli Stati Uniti, questa volta a Memphis dove per ore i cittadini sono rimasti barricati in casa mentre, come nel gioco Gta San Andreas, l’uomo guidava per la città, cambiando anche auto e sparando a caso contro le persone che incrociava.

Un’azione durata quasi 20 ore, così come confermato dalla polizia. Il bilancio è di quattro morti e tre feriti. Sette in totale i proiettili esplosi dal killer. Un cecchino insomma. Il direttore della polizia Cerelyn ‘CJ’ Davis durante una conferenza stampa ha reso noto che la furia del responsabile delle sparatorie è iniziata alle 00,56 di mercoledì 7 settembre ora locale ed è continuata fino alle 20,30 circa. Sono almeno otto scene del crimine: sette sparatorie e un furto d’auto a Southaven, come ha spiegati Davis. La polizia ha confermato che il responsabile delle sparatorie ha registrato le sue azioni su Facebook.

La portavoce della polizia di Memphis, Karen Rudolph, ha detto che il 19enne, Ezekiel Kelly, è stato arrestato dopo le 21 ora locale nel quartiere di Whitehaven. Due ore dopo che la polizia aveva inviato un avviso dicendo che un uomo alla guida di una Infiniti azzurra era responsabile di molteplici sparatorie in città. La polizia ha detto che in seguito l’uomo ha cambiato l’auto e ha guidato un SUV Toyota grigio. L’area in cui Kelly è stato arrestato e’ a circa 11 miglia dall’Università di Memphis e a circa 12 miglia dal Rhodes College. La polizia di Southaven, Mississippi, situata a sud di Memphis, appena oltre il confine di Stato, ha detto che Kelly ha rubato un’auto in una stazione di servizio lì prima di essere arrestato a Memphis

Dagli atti giudiziari risulta che nel febbraio del 2020 Kelly, allora 17enne, è stato accusato di tentato omicidio di primo grado e che è che è stato condannato a tre anni di carcere. Non si sa quanto della pena abboia scontato.

