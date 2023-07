Memorandum d’intesa firmato in Tunisia per una partnership strategica e globale fra Unione europea e Tunisia. Alla cerimonia di firma a Cartagine, sobborgo marino di Tunis, erano la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier dell’Olanda Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied. Presente, alla cerimonia, anche la premier tunisina Najla Bouden.

“La prossima domenica, il 23 luglio, si terrà la conferenza internazionale sulla migrazione a Roma” ha annunciato in conferenza stampa Meloni. “Avrà il presidente Saied tra i protagonisti ma parteciperanno diversi capi di Stato e di governo mediterranei. Lo considero l’inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa dal passato” aggiunge.

Un Memorandum che prevede da parte di Bruxelles lo stanziamento di 150 milioni di euro a sostegno del bilancio tunisino e di 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere. Lo stesso Saied, che vorrebbe più soldi in merito al supporto del controllo delle frontiere, ha annunciato una lotta a tutto campo contro i trafficanti. Parole che hanno fatto da sponda all’obiettivo prioritario che l’Ue vede nell’intesa: fermare sulle coste africane i flussi che giungono dalla regione del Sahel.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.

