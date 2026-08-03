Lo abbiamo già scritto, e la discussione sulla variazione di bilancio 2026 offre l’occasione per ripeterlo: il governo di una città viene quasi sempre giudicato da due postazioni estreme e reciprocamente sorde. Da una parte la contabilità, che riduce l’amministrare a un esercizio di quadratura e considera virtuoso soltanto ciò che non costa. Dall’altra la visione, che vive di orizzonti e diffida dei numeri come di un impedimento burocratico alla propria eloquenza. Comode entrambe, e incapaci entrambe di spiegare quel che accade davvero dentro un Comune.

Il punto di equilibrio, quando si dà, è di natura diversa. Si verifica quando l’attività amministrativa diventa l’operatività concreta di una visione: quando l’attenzione ai conti non è un alibi ma una condizione, e insieme si conserva il coraggio di spendere là dove quel conto specifico non torna, perché ci sono cose che non si misurano nell’esercizio in corso ma nella città che si consegna agli anni a venire. E quando si calcola con lucidità che la spesa di oggi sarà il guadagno di domani, tanto più se destinata alle persone: alla casa, al trasporto di chi non ha alternative, ai servizi per chi invecchia.

Che è, poi, quello che si legge nell’ultima manovra della consiliatura. Mettere risorse straordinarie sull’acquisto di case da destinare all’affitto accessibile non è una posta di bilancio: è una dichiarazione su quale popolazione una metropoli voglia trattenere entro i propri confini. Impedire che un rincaro deciso altrove si scarichi sugli abbonamenti del trasporto pubblico è scelta redistributiva prima che tecnica. E ridurre il debito nell’arco di un decennio non è civetteria da ragioniere: è la costruzione paziente dello spazio fiscale che permetterà a un’altra amministrazione, magari di segno diverso, di fare politiche.

Il nostro giudizio, esplicito, è che l’assessore Emmanuel Conte questo lavoro l’abbia fatto e lo stia facendo. E che in una grande città non esista nulla di più riformista: non l’annuncio, non la prudenza contabile eretta a virtù, ma la fatica di far coincidere ciò che si vorrebbe realizzare con ciò che ci si può permettere. E farlo diventare sempre più possibile.

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Sergio Scalpelli