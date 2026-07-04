Si sta per giungere al primo mese di partite di questi Mondiali 2026 iniziati l’11 giugno e le emozioni non sono mancate. Tra stasera e stanotte andranno in scena le ultime gare dei sedicesimi di finale, mentre da domani, sabato 4 luglio, inizieranno gli ottavi di finale. Ecco quali sono dunque le migliori partite del week end della Coppa del Mondo e dove guardarle.

Canada-Marocco

Stasera, alle ore 19:00 italiane, andrà in scena la prima partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, che vedrà impegnate Canada e Marocco. Gli americani arrivano a questo appuntamento avendo battuto di misura il Sudafrica ai sedicesimi, mentre il Marocco è uscito trionfante dalla lotteria dei rigori contro l’Olanda. Il Canada approda per la prima volta nella sua storia ad un ottavo di Coppa del Mondo, mentre il Marocco proverà a ripetere la straordinaria cavalcata di Qatar 2022 fermatasi solo in semifinale. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Paraguay-Francia

Il programma di sabato 4 luglio proseguirà con Paraguay-Francia, che andrà in scena al Philadelphia Stadium alle 23:00 italiane. I sudamericani arrivano a questi ottavi di finale reduci dalla storica impresa di aver battuto la Germania ai calci di rigore ai sedicesimi, e ora non si vogliono fermare. I Blues hanno invece liquidato la Svezia con un perentorio 3-0 e non vogliono mettere paletti alla loro corsa verso la conquista della tanto ambita Coppa del Mondo. La partita sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.

Brasile-Norvegia

L’ultimo appuntamento del week end Mondiale è con Brasile-Norvegia, partita valida per gli ottavi di finale che andrà in scena al New York/New Jersey Stadium alle 22:00 italiane di domenica 5 luglio. I ragazzi di Carlo Ancelotti arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto all’ultimo secondo in rimonta il Giappone e vogliono ripetersi, ma di fronte avranno davanti una delle rivelazioni del torneo, la corazzata di Haaland e compagni che ha battuto ai sedicesimi la Costa d’Avorio e che si è fortemente candidata alla vittoria finale. Una partita da non perdere, che sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, con possibilità di collegamento tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini