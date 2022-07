La società civile si mobilita per la pace. Decide di mettere il proprio corpo, la propria incolumità in gioco per spezzare l’inerzia del fuoco e andare a manifestare dov’è più urgente e più importante: a Kiev. Andando a parlare di pace nel pieno della guerra, frapponendosi con i loro corpi – come predicava Gandhi – alle bombe. Un gruppo di 35 organizzazioni lavora da due mesi per andare a rimettere la pratica della nonviolenza al centro, insistendo sul rifiuto delle armi in un contesto – quello dell’Ucraina invasa e violentata dai russi – in cui è oggettivamente difficile farlo.

Gli stati d’animo sono quelli che sono. Ma proprio lì, e proprio ora, per i promotori è di vitale importanza farsi sentire. E discutere con la società civile ucraina un documento programmatico che punta alla più rapida soluzione del conflitto, proponendo a ucraini e russi la medesima firma sulla richiesta di cessate-il-fuoco. È il Mean, Movimento europeo di azione nonviolenta, che raggruppa e rappresenta gli attivisti che viaggeranno verso Kiev. Il suo portavoce, Angelo Moretti, lavora dall’inizio del conflitto alla costruzione di una rete di dialogo con le ong e le associazioni nonviolente ucraine. È lui ad aver messo insieme quei 66 attivisti italiani che l’11 luglio a Kiev daranno vita a una marcia silenziosa, alla presenza del sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klyčko. Insieme con il Mean interverranno a Kiev il leader di Base Italia, Marco Bentivogli; il giornalista Paolo Bergamaschi; Riccardo Bonacina di Vita.it; Giacomo Gambassi di Avvenire; la sociologa ed etnografa Marianella Sclavi; lo psicologo Simone Feder; Claudio Agostoni di Radio popolare; il fotoreporter Marcello Garozzo; Don Giacomo Panizza; Fra Aniello Mattera dei Francescani del Sacro Convento di Assisi.

Tutti accomunati dalla volontà di riprendere in mano quella legge sull’istituzione dei Corpi civili di pace che è rimasta legge inapplicata dal 2014. A documentare la manifestazione, Il Riformista e Tv2000. Gli attivisti del Mean saranno ricevuti a Kiev dal Nunzio apostolico della Santa Sede, Visvaldas Kulbokas, e saranno coadiuvati dall’organizzazione Act4Ukraine. Se dal fango della guerra nascerà il gioiello della pace, come nelle canzoni di De André, lo scopriremo presto.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

