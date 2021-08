Gli agenti della Polizia di Ciampino, durante le operazioni di scorta dei fugoni contenenti vaccini per la prevenzione del Covid-19 che arrivavano all’aeroporto di Ciampino, hanno scoperto un ingente traffico di merce rubata hi-tech, come costosi cellulari di ultima generazione, per un valore complessivo di circa 30 mila euro.

Denunciate quattro persone per ricettazione. Nell’operazione di furto, a giocare il ruolo predominante un operaio specializzato nelle operazioni sottobordo, dipendente di una ditta che opera nello scalo aeroportuale. Il 50enne, infatti, aveva ideato un sistema ingegnoso per non essere scoperto.

Durante le operazioni di scarico dei vaccini, l’uomo approfittava della distrazione degli altri operai e con estrema destrezza prelevava gli oggetti hi-tech che erano temporaneamente posti sottobordo dell’aeromobile. Una volta prelevata la merce, l’uomo si metteva in contatto con i ricettatori che la rivendevano a uno store di telefonia e computer di Roma, attualmente chiuso per cinque giorni.

Ad avviare le indagini, le numerose denunce di furti, in particolare di telefoni cellulari. Così la Squadra di Polizia Giudiziaria dell’aeroporto di Ciampino ha predisposto dei servizi investigativi mirati, concentrandosi sul controllo delle procedure di scarico della merce dagli aeromobili.

