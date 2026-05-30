Tutto pronto a Budapest per la finale di Champions League 2025-2026 tra Psg e Arsenal, partita che incoronerà la regina d’Europa tra i campioni di Francia e i campioni d’Inghilterra. Oggi, sabato 30 maggio, la Puskas Arena accenderà i riflettori per ospitare un match che promette spettacolo: sia Psg che Arsenal, arrivano a questa finale dopo aver vinto il campionato. Per l’occasione, la squadra di Luis Enrique ha recuperato due giocatori fondamentali, Hakimi e Dembelè, mentre l’Arsenal non potrà contare su Ben White. Per il resto, si dovrebbero vedere in campo tutti i campioni: Kvaratskhelia, Vitinha e Marquinhos per i francesi, Saka, Gyokeres e Martinelli per gli inglesi.

Psg-Arsenal oggi in tv, dove vedere la finale di Champions League

Calcio d’inizio alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta esclusiva solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Il match, sarà trasmesso in chiaro soltanto in differita alle 21:00, su Tv8.

Psg-Arsenal, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni complete delle due squadre

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Mikel Arteta

Psg-Arsenal, una finale da record

L’Arsenal e il Psg si sono affrontate già sette volte nelle competizioni Uefa, con il precedente più recente che risale alle semifinali di Champions League della scorsa stagione, vinte dai francesi che poi hanno alzato la coppa. Le altre sfide, risalgono tutte alle fasi a gironi, a eccezione della semifinale di Coppa delle Coppe della stagione 1993-1994, vinta dall’Arsenal. Dunque, considerando tutti i precedenti, non appare una vera e propria favorita: in totale, Arsenal e Psg hanno ottenuto due vittorie a testa e tre pareggi.

Sulle statistiche delle singole squadre, salta all’occhio il miglior attacco di questa edizione della Champions del Psg, con ben 44 goal. Il miglior marcatore è Kvaratskhelia, che ha segnato 10 goal, eguagliando il record di Ibrahimovic. Passando all’Arsenal, i gunners sono ancora imbattuti in Champions nel 2025-2026, in cui hanno conquistato ben nove clean sheet. Nel corso della stagione, Arteta ha schierato 29 giocatori diversi in totale: quelli che hanno giocato di più sono David Raya e Gabriel Martinelli, con 13 presenze a testa.

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Riccardo Tombolini