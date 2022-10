Re Carlo sarà incoronato solennemente nell’abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio 2023 in una cerimonia celebrata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, capo spirituale della Chiesa anglicana. La notizia è stata resa nota da una nota diffusa da Buckingham Palace che ha ufficializzato la data. Carlo III è succeduto l’8 settembre alla madre, la Regina Elisabetta. Sarà incoronato con la regina consorte Camilla.

La nota recita che Carlo “rifletterà il ruolo odierno del monarca e sarà rivolta verso il futuro, pur restando radicata nella lunga tradizione e mantenendo le radici nella lunga tradizione e nello sfarzo della monarchia”. Le incoronazioni avvengono a Westminster da 900 anni e dalla conquista normanna del 1066 sono celebrate dall’arcivescovo di Canterbury. L’evento viene tradizionalmente fissato nei mesi successivi all’accesso al trono e il periodo permette allo stesso tempo di osservare il lutto nazionale e quello reale e di organizzare la cerimonia.

Elisabetta II era stata incoronata 16 mesi dopo essere salita al trono, alla morte del padre Giorgio VI, deceduto il 6 febbraio 1952. La cerimonia del 2 giugno 1953 era stata trasmessa in diretta tv e guardata da 27 milioni di britannici sui 36 milioni della popolazione britannica dell’epoca. La cerimonia intera era durata oltre tre ore con una folla di 8.251 invitati all’interno dell’Abbazia e rappresentati ufficiali di 129 nazioni e territori.

La cerimonia del prossimo 6 maggio dovrebbe essere più corta, ristretta e meno dispendiosa: Carlo avrebbe infatti espresso l’auspicio di una monarchia più sobria e rappresentativa dell’odierno Regno Unito. La capacità dell’Abbazia è di circa 2 mila persone, che corrisponde al numero di partecipanti ai funerali di Stato di Elisabetta II il 19 settembre scorso. I preparativi in corso per l’incoronazione sono conosciuti sotto il nome di Operazione Corb. Così come voluto dalla regina Elisabetta per la seconda moglie del figlio, dopo la prima Diana Spencer, anche la regina consorte Camilla Parker Bowles sarà incoronata durante la cerimonia.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

