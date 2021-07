Partito il nuovo piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale. Il Municipio XIV sarà il primo a essere interessato da questo progetto fortemente voluto dall’amministrazione e portato avanti da Ama SpA, in risposta alla normativa europea che impone una diversa colorazione ai contenitori della raccolta differenziata. Lo ha reso noto il Campidoglio tramite una nota.

I NUOVI COLORI

I nuovi cassonetti sono già disponibili nei Municipi VI e X, che sono aree porta a porta. Una volta che verrà ultimato il Municipio XIV, si proseguirà quindi con i Municipi XI, XII e XIII nel 2021. L’obiettivo è arrivare a 41mila nuovi contenitori stradali in tutti i 15 Municipi di Roma entro il 2023. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti devono essere standard per ciò che riguarda colori, scritte e icone, come stabilito dall’Unione europea. I nuovi colori saranno quindi: giallo per plastica e metalli e blu per la carta. Resterà la stessa colorazione, invece, per gli scarti alimentari e organici (marrone); per il vetro (verde); e per l’indifferenziato (grigio).

“Con questa iniziativa nel giro di due anni toglieremo dalla strada i vecchi contenitori stradali per la raccolta differenziata, per averne 41mila nuovi in tutti i Municipi di Roma– ha sottolineato la sindaca Virginia Raggi- Il risanamento di Ama consente di procedere con nuovi investimenti: dopo aver messo a posto i conti siamo già partiti con gare e assunzioni. Questo è un progetto pensato prima di tutto per fornire un servizio aggiornato ed efficiente ai cittadini e, contemporaneamente, per venire incontro alle più moderne tecnologie di raccolta. Una colorazione unica per tutto il territorio europeo, inoltre, rappresenta un grande vantaggio per una città come la nostra che, ogni anno, accoglie un grandissimo numero di turisti da tutto il mondo“, ha concluso la prima cittadina.

L’Assessore ai Rifiuti Katia Ziantoni ha evidenziato come i nuovi cassonetti andranno a sostituire contenitori che in alcuni casi risalgono a 15 anni fa. “Il posizionamento dei cassonetti stradali sarà accompagnata dalla graduale sostituzione dei contenitori Pap in tutto il territorio di Roma Capitale“, ha aggiunto. Sul sito istituzionale di Ama Spa, nella sezione dedicata alla raccolta differenziata, sono disponibili tutti i dettagli e la nuova guida pensata per le famiglie.

