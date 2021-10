Disavventura romana per il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino del capoluogo partenopeo, ieri, è stato vittima di un furto mentre era a Roma per presenziare all’ultimo comizio a Piazza del Popolo del candidato dem Roberto Gualtieri in vista del ballottaggio di domenica.

Alla fine della manifestazione, tornato con i suoi collaboratori all’auto parcheggiata vicino piazza del Popolo, il sindaco napoletano ha trovato un finestrino infranto: dalla vettura sono stati rubati alcuni oggetti personali, tra cui un computer portatile e degli zainetti.

L’ex ministro dell’Università ha denunciato l’episodio alla Questura di Roma, prima di fare rientro nel capoluogo campano.

Andrea Lagatta