Una foto con un annuncio: ho un nodulo maligno al seno, devo operarmi. Sabrina Salerno ha postato così una sua fotografia in ospedale, con una flebo in mano, avvisando i suoi follower dell’intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi in queste ore. La cantante ha spiegato come ha scoperto di avere un tumore, dopo un controllo di routine lo scorso luglio.

Sabrina Salerno in ospedale per un intervento al seno: “Nodulo maligno”

Sul suo profilo social il suo messaggio: “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.

Sabrina Salerno, i messaggi di solidarietà

Tantissimi, in pochi minuti, i messaggi di solidarietà e di incoraggiamento arrivati sotto la foto di Sabrina Salerno, in particolare di figure note del mondo dello spettacolo. Da Simona Ventura ad Asia Argento, passando per Antonella Clerici, Eleonora Pedron, Melita Toniolo, Alessia Marcuzzi, Paola Barale, i Jalisse, Paolo Conticini, Orietta Berti e tanti altri.

