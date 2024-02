L’anno scorso durante il Festival di Sanremo era stato di fatto lanciato il contest finale per la scelta finale. Oggi, nella seconda serata sul palco dell’Ariston, Amadeus ha deciso di far vedere a tutti il risultato e il disegno vincitore delle mascotte per le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina. Si tratta di una coppia di ermellini disegnati da giovanissimi artisti della Calabria.

Mascotte olimpiadi, chi ha disegnato gli ermellini: il significato

I due ermellini sono stati disegnati dagli alunni dell’istituto comprensivo di Taverna, nel Catanzerese. Un team di quattordicenni composto da Aurora Munizza, Sara Godino, Tommaso Pascuzzi, Francesco Angotti e Federico Barra, alunni della terza B dell’anno scolastico 2021-2022, ora alunni delle scuole superiori.

Il significato di apertura e integrazione dietro i due ermellini è che anche due animali come loro non hanno da invidiare nulla ad altri sportivi. Proprio come le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono una competizione per tutti e di tutti.

Il contest per le mascotte

Il disegno degli ermellini ha trionfato su un’altra opera, quella di una coppia di fiori, un bucaneve e una stella alpina, realizzata e proposta da alcuni studenti dell’istituto comprensivo Sabin di Segrate, vicino Milano. Le due opere sono state sottoposte a un voto in rete e dal sondaggio è emerso il vincitore con circa il 53% delle preferenze. Originariamente sono state circa 400 le domande di adesione, con 681 classi partecipanti e più di 1600 progetti avanzati. Una commissione apposita ha contribuito a individuare i due elaborati finalisti che poi si sono sfidati online. L’iniziativa è stata lanciata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e dal ministero dell’Istruzione nel 2021.

