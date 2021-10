Un uomo di 28 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale, avvenuto questa mattina all’alba su via Ostiense a Roma.

L’uomo, al volante di una Nissan Qashqai, è morto per il violento scontro frontale contro un bus della linea 017 di RomaTPL, in quel momento fuori servizio. L’impatto, avvenuto all’altezza del civico 1693, in zona Acilia, è stato micidiale.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo del 28enne dalle lamiere dell’auto. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi dell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il conducente dell’autobus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Camillo per i dovuti accertamenti. Verrà sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito.

E’ tuttora chiusa al traffico via Ostiense.

