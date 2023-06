L’Ordine dei Medici ha radiato Silvana De Mari. Una decisione che risale allo scorso febbraio, benché la comunicazione all’interessata sia recente, del 6 giugno. De Mari era già stata sospesa nel 2021 avendo rifiutato di sottoporsi alle vaccinazioni contro il coronavirus.

Ora giungono le 14 pagine di motivazioni della decisione che ne dispone la radiazione dall’albo, che si focalizzano non solo sulle posizioni pubbliche della De Mari sui vaccini ma anche e soprattutto sui consigli medici che la stessa ha dispensato nel corso dei mesi della pandemia.

De Mari ha annunciato tramite social di aver ricevuto la comunicazione del suo ormai ex ordine professionale: “Ne sono fiera perché il comportamento degli ordini è stato così disfunzionale durante quella che viene chiamata pandemia che è un onore esserne radiati”, afferma nel video diffuso tramite Facebook.

De Mari, ricordiamolo, è nota non solo per le sue posizioni No Vax e per la partecipazione ai sit in No Vax organizzati a Torino – dei quali uno proprio davanti alla sede dell’Ordine – ma anche per le sue ricette per curare il Covid a base di olio di fegato di merluzzo e vitamina C.

De Mari, inoltre, era solita sconsigliare l’uso della Tachipirina, prescritta invece dai medici. No solo: nel campionario delle sue affermazioni, si trova anche che le relazioni omosex costituirebbero un rischio ulteriore per la contrazione della malattia. Del resto, De Mari che è finita anche davanti alla corte del tribunale di Torino per le sue posizioni omofobe.

“Ho salvato decine di migliaia di vite“, afferma Silvana De Mari che tramite i social ha chiesto ai suoi follower di supportarla economicamente nelle spese che dovrà affrontare per fare ricorso contro l’Ordine. E, proprio sui social, è bufera. Sono in tanti, infatti, gli utenti palesemente no-vax che in queste ore stanno condividendo la notizia della radiazione dall’albo della De Mari. In molti trovano scandalosa la vicenda che vede la loro beniamina al centro di un provvedimento considerato ingiusto, al punto da rendere “Ordine dei Medici” un tema fra i più utilizzati nel corso della giornata.

