È stato un inizio di Wimbledon in salita per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic soltanto al quinto set, al termine di una lunga battaglia, in un match che ha evidenziato il bisogno di trovare ancora la miglior condizione fisica, correndo il pericolo di una clamorosa eliminazione. Una gara che l’altoatesino vuole lasciarsi alle spalle velocemente, in cui ha rischiato un grave infortunio a causa di una caduta, e caratterizzata anche da un antipatico sanguinamento dell’unghia del piede. Nel secondo turno di oggi, l’azzurro ha l’occasione di riscattarsi almeno sul piano del gioco.

Sinner oggi in tv: a che ora gioca con Borges

Alle 14:30 Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges sul Centre Court dell’All England Club. Borges è numero 48 del mondo , viene da una semifinale all’ATP di Maiorca, e nel primo turno ha battuto lo statunitense Tristan Boyer (6-3, 7-5, 7-5). C’è solo un precedente tra i due, a Sofia 2022, quando Sinner vinse sul cemento indoor con il punteggio di 6-3, 6-4.

Dove vedere Sinner in tv oggi

La sfida tra Sinner e Borges sarà visibile solo in abbonamento sui canali Sky. Inizio a partire dalle 14:30 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now Tv.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco