Per anni il Medio Oriente ha vissuto dentro una certezza strategica: nessun Paese poteva sostituire gli Stati Uniti come garante ultimo della sicurezza del Golfo. Le basi americane in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, la superiorità tecnologica del Pentagono, la capacità di deterrenza globale e la rete di intelligence di Washington hanno rappresentato l’architrave dell’ordine regionale.

Oggi quella certezza non è scomparsa, ma si è trasformata. L’emergere del Pakistan come partner militare privilegiato dell’Arabia Saudita e di altre monarchie del Golfo non segnala la fine dell’ombrello americano. Indica piuttosto la nascita di una sicurezza multilivello, più flessibile e meno dipendente da un unico attore. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche saudite, le campagne missilistiche degli Houthi sostenuti dall’Iran e le recenti tensioni regionali hanno mostrato un dato elementare: anche la più potente architettura difensiva del mondo non elimina completamente la vulnerabilità degli Stati che la ospitano. Per questo Riad, Doha, Manama e gli altri membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo stanno cercando nuove forme di ridondanza strategica.

In questo spazio si inserisce Islamabad. Il Pakistan non è un attore estraneo alla sicurezza araba. Da decenni fornisce addestratori, ufficiali, piloti e consulenti militari alle monarchie del Golfo. La novità è che questa cooperazione sta assumendo una dimensione più operativa, sostenuta da accordi di difesa e da una crescente integrazione tra interessi economici e interessi strategici. Il vantaggio pakistano non risiede nella capacità di sostituire gli Stati Uniti. Nessuno, oggi, possiede la combinazione americana di satelliti, intelligence, portaerei, logistica globale e sistemi di comando integrati. Islamabad offre invece ciò che alle monarchie spesso manca: personale qualificato, esperienza operativa, rapidità di dispiegamento e costi più sostenibili.

A ciò si aggiunge un elemento politico di grande rilevanza. Il Pakistan è l’unica potenza nucleare del mondo islamico. Sebbene non esista alcuna garanzia nucleare formalmente estesa ai partner del Golfo, la semplice esistenza di questa capacità contribuisce a rafforzare la percezione di deterrenza. È un fattore psicologico e diplomatico più che una dottrina militare codificata, ma nelle relazioni internazionali anche le percezioni contano. La crescita del ruolo pakistano interessa anche l’Occidente. Per Washington e per l’Europa la vera sfida non è impedire la diversificazione delle alleanze regionali, ma governarla. Se il Pakistan agisce come complemento dell’architettura occidentale, il risultato può essere una maggiore stabilità. Se invece la cooperazione dovesse trasformarsi in un blocco antagonista o in un veicolo di penetrazione strategica cinese, gli equilibri cambierebbero radicalmente.

Da questo punto di vista, il pragmatismo saudita appare evidente. Riad non sta scegliendo tra America e Pakistan. Sta scegliendo America e Pakistan. È una differenza decisiva. Le monarchie del Golfo non vogliono rompere con Washington, ma ridurre il rischio derivante da una dipendenza esclusiva. Per Israele, per l’Europa e per l’Ucraina – che hanno tutto l’interesse a preservare una presenza americana forte nelle aree strategiche del pianeta – questa evoluzione va letta senza allarmismi. La potenza statunitense resta il pilastro insostituibile dell’ordine regionale. Il Pakistan, al massimo, può diventare il secondo pilastro di un sistema più articolato. La vera notizia, dunque, non è la sostituzione degli Stati Uniti. È la nascita di una geopolitica della sicurezza fondata sulla diversificazione. E nel mondo multipolare del XXI secolo, la diversificazione è ormai diventata la parola chiave della sopravvivenza strategica.

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Riccardo Renzi