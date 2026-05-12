Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista altoaetesino sfiderà oggi, martedì 12 maggio, Andrea Pellegrino, in quello che sarà a tutti gli effetti un derby italiano del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 arriva a questa sfida avendo eliminato al secondo turno (bye al primo) Ofner e al terzo Popyrin, mentre Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha superato nel tabellone principale Nardi, Fils (ritiratosi per infortunio) e Tiafoe.

Sinner oggi in tv: la sfida con Pellegrino vale i quarti agli Internazionali d’Italia

La sfida tra Sinner e Pellegrino è in programma oggi, martedì 12 maggio, non prima delle 15:00, con il match che dovrebbe essere il terzo di quelli che si giocheranno al Centrale nella sessione diurna. Tra i due tennisti c’è solo un precedente: era il 2019, e un giovanissimo Sinner trionfava contro Pellegrino nell‘Itf sardo di Santa Caterina di Pula.

Sinner oggi in tv, dove vedere il match con Pellegrino

Sinner-Pellegrino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport e visibile in chiaro su Tv8. Partita che sarà disponibile anche in streaming sull’ app di Skygo, su Now e sulla piattaforma web di Tv8.

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Riccardo Tombolini