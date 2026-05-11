Jannik Sinner torna oggi in campo agli Internazionali d’Italia 2026: giocherà oggi, lunedì 11 maggio, contro l’australiano Alexei Popyrin, nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. L’altoatesino, ha superato il secondo turno imponendosi all’esordio (dopo il bye del primo) in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4, mentre Popyrin (vittorioso contro Berettini al primo turno), ha battuto nel secondo il ceco Mensik, che aveva battuto proprio Sinner nei quarti di Doha.

Sinner oggi in Tv, scontro con Popyrin agli Internazionali. A che ora gioca e dove vederla

Sinner e Popyrin, si sfideranno in questo terzo turno degli Internazionali 2026 non prima delle 15:00 di oggi, lunedì 11 maggio. Il match, è infatti in programma come il terzo della sessione diurna del Centrale. I due tennisti si sono incontrati in tre precedenti, con l’azzurro che conduce il parziale 2-1. Nell’ultima sfida, Sinner si è imposto in due set negli ottavi dell’Atp di Doha 2025.

Dove vedere Sinner Popyrin in tv

Il match tra Sinner e Popyrin sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche iun chiaro su Tv8. La partita, sarà visibile anche in streaming sull‘app di SkyGo, su NOW e sulla piattaforma streaming di Tv8.

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Riccardo Tombolini