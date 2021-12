Nella maggioranza degli ultimi sondaggi il Pd si conferma, seppur con poco distacco, il primo partito nel Paese, seguito a ruota da Fratelli d’Italia. La Lega si trova al terzo posto a poco di più di due punti di distanza dal Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Euromedia Research che indaga anche le opinioni degli italiani sul futuro del governo e sulla pandemia.

Se fossero chiamati oggi alle urne gli italiani voterebbero per i dem che totalizzano più consensi, dati al 21,3%. Seguiti però da Fratelli d’Italia a nemmeno due punti di distanza. Il partito di Giorgia Meloni viene infatti dato al 19,5. Al terzo gradino del podio troviamo invece la Lega che secondo il sondaggio di Euromedia totalizza il 17,8% dei consensi.

Il partito di Matteo Salvini scende quindi nella classifica dei partiti e si porta vicinissimo al Movimento Cinque Stelle, che è invece al 15,7%. Con un certo distacco troviamo poi Forza Italia, all’8,7%. Tra le forze politiche minori l’unica a superare la soglia di sbarramento è Azione che totalizza il 3,8% ed è seguito da MDP – Articolo 1 al 2,4%, +Europa al 2,1% e Italia Viva al 2%.

Idee chiare anche sul futuro del presidente del Consiglio Mario Draghi: per il 59,7% dovrebbe infatti restare a Palazzo Chigi, contro l’11,8% che ritiene invece dovrebbe salire al Colle. E anche sul futuro della pandemia: per il 75% non finirà nel 2022.

Per il 41% degli intervistati il prossimo anno non usciremo dalla pandemia, anche se continueremo a vaccinarci e condurremo una vita più normale rispetto agli ultimi due anni. Sui vaccini anche ai bambini, in generale, c’è fiducia: oltre la metà degli intervistati (il 51,6%) dice che farò il vaccino anti Covid al figlio.

