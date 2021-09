Dopo qualche consiglio sul campetto di calcio, un allenatore di una squadra, che milita nella categoria ‘Giovanissimi’, si intratteneva con i giovani calciatori minorenni per spacciare hashish.

Una dinamica che probabilmente durava da tempo. E’ stato per questo arrestato ieri sera il mister 24enne dai carabinieri della Compagnia dell’Eur al Laghetto dell’Eur, a Roma, mentre preparava uno spinello in compagnia di due ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Colti in flagranza di reato, gli adolescenti hanno confermato ai carabinieri la circostanza. Sul posto i militari hanno perquisito il giovane allenatore di calcio, che è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Il mister è stato arrestato per per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel corso dell’udienza di convalida, l’allenatore ha negato qualsiasi addebito sostenendo che il possesso di droga fosse solo a fini personali. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma. La prima udienza è stata fissata per il 15 novembre prossimo.

