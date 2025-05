Una scossa “fortissima” di terremoto, registrata nella zona dei Campi Flegrei e avvertita in tutta la città di Napoli alle 12.07. Numerose le testimonianze sui social da parte dei cittadini. In attesa dei rilievi dell’Osservatorio Vesuviano e dell’Ingv, centinaia di persone si sono riversate in strada per la paura.

Due scosse in pochi minuti: magnitudo 4.4 e 3.5

La scossa, stando ai primi rilievi dell’Ingv, è stata di magnitudo 4.4 ed è avvenuta ad una profondità di 2,6 chilometri nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro in mare, nel porto di Pozzuoli. Pochi secondi dopo è stata registrata una seconda scossa, sempre a Pozzuoli, di magnitudo 2.1. Una terza scossa di magnitudo 3,5 è stata registrata alle 12.22 sempre nell’area dei Campi Flegrei ad una profondità di 2.8 chilometri. Altre due forti scosse di terremoto sono state registrate dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv nell’area dei Campi Flegrei. La prima, di magnitudo 3.3, è avvenuta alle 14:58. La seconda, di magnitudo 2.7, alle 15:01.

La scossa è stata registrata nei Campi Flegrei ma avvertita anche a Napoli Centro. Scuole, università e diversi uffici evacuati temporaneamente, con studenti e dipendenti all’esterno degli edifici o nei cortili. Accertamenti in corso da parte di protezione civile e vigili del fuoco su eventuali danni che al momento non sono stati segnalati.

Evacuate scuole, uffici e università, stop ai treni

Le sedi dell’Università di Napoli della Federico II che si trovano nella zona di Fuorigrotta, in particolare tra Piazzale Tecchio e via Claudio, sono state evacuate dopo la forte scossa di terremoto avvertita alle 12.07. Discorso analogo anche per le scuole sia del comune di Pozzuoli che del comune di Napoli: evacuati gli alunni come previsto dai protocolli in caso di sisma.

La nota di una scuola primaria ai genitori

“Gentili genitori, sentite le Autorità competenti, si chiede di venire a prendere i bambini, senza alcuna fretta, tenendo presente che siamo tutti qui ed i bambini sono tutti al sicuro ma non sarà possibile rientrare nelle aule. Cordiali saluti”.

Circolazione ferroviaria temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea. Accertamenti anche di Trenitalia sulla linea alta velocità. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.

Ingv: “In corso sciame sismico”

In una nota l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che “dalle ore 12:06 locali del 13 maggio 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario attuale (12:45) sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0. Il terremoto più forte è quello di magnitudo Md 4.4 ± 0.3 delle ore 12:07 italiane, seguito alle ore 12:22 italiane da uno di magnitudo Md 3.5. Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Attiva area ex Base Nato

È attiva l’Area di Attesa della Regione Campania presso l’ex Base NATO di Bagnoli. Lo rende noto la Protezione civile regionale: i cittadini che, a seguito delle scosse, volessero trascorre qualche ora fuori casa, in attesa di verifiche o semplicemente per non far rientro nella propria abitazione, possono recarsi presso la tendostruttura: è sempre garantita H24 la presenza dei volontari della protezione civile regionale.

Si ricorda che le Aree di Attesa non prevedono la possibilità del pernotto che è invece prevista nelle Aree di Accoglienza dei Comuni.

Presso l’ex Base NATO sono a disposizione anche un presidio sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro e l’area baby care della Protezione civile regionale con l’occorrente per le neo-mamme, i bambini e i neonati.

Il Capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è da questa mattina impegnato nelle riunioni di coordinamento presso il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) della Prefettura di Napoli. Nel pomeriggio si recherà al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli.

La Sala Operativa regionale, su richiesta dei Sindaci interessati e con il coordinamento della competente direzione di Staff, ha già attivato i volontari della protezione civile per supportare i Comuni nell’allestimento delle Aree di Attesa e delle Aree di Accoglienza.

In particolare, per il Comune di Pozzuoli, i volontari stanno contribuendo ad allestire e presidiare 7 Aree di Attesa situate sul lungomare di Pozzuoli, in via Pisciarelli ad Agnano, in Piazza a Mare, in largo Palazzine, nel parco urbano attrezzato in via Vecchia delle Vigne e nel parcheggio antistante la scuola Pergolesi; per il comune di Napoli, invece, sempre con il coordinamento della Sala Operativa, stanno supportando l’allestimento dell’Area di Accoglienza di via Terracina e l’Area di Attesa dell’Ippodromo di Agnano; per il Comune di Bacoli, invece, sono all’opera per l’allestimento e il presidio dell’Area di Accoglienza della scuola Gramsci e per le Aree di Attesa di Miseno (area mercatale) e di via Cuma (campo sportivo).

Sindaco Pozzuoli: “Scosse hanno spaventato popolazione’

“E’ in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione. Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione”. lo dice il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

La scossa ha riguardato sia l’area flegrea (Pozzuoli, Quarto, Bacoli e i quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo) che il centro città di Napoli e la zona ospedaliera.

“Ero al supermercato e sono caduti tutti i prodotti dagli scaffali” commenta una donna residente nell’area flegrea di Napoli.

in aggiornamento

Redazione

Ciro Cuozzo