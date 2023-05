Tragedia in Val di Sole in Trentino: una mamma di 41 anni, Veronica Amistadi, con il figlio di 4 anni, si è lanciata dal Ponte di Mostizzolo, a circa 90 metri di altezza dalle acque sottostanti. I corpi senza vita, a quanto si apprende, sono stati recuperati nel torrente Noce che scorre sotto il ponte.

A indagare sul fatto i carabinieri della compagnia di Cles che stanno cercando di ricostruire, pezzo per pezzo, l’accaduto. L’allarme è scattato questa notte dopo che un automobilista aveva notato un’auto con le luci di posizione accese nei pressi del ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati oltre ai carabinieri, i Vigili del fuoco di Trento, soccorso alpino, personale sanitario e l’elisoccorso.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto: si ipotizza si tratti di un omicidio-suicidio, forse maturato in ambito famigliare, e si stanno cercando le eventuali ragioni che potrebbero aver spinto la donna a compiere questo gesto.

Il ponte dei suicidi – un luogo tristemente noto in cui si sono registrati in altre occasioni casi di tentativi di suicidio, riusciti, effettivi o presunti. Proprio a Mostizzolo di Cles infatti, per citare un caso noto, era stata ritrovata l’auto di Sara Pedri, giovane ginecologa di Forlì scomparsa nel 2021 dopo aver rassegnato le dimissioni all’ospedale di Trento.

