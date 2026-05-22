Weekend all’insegna della primavera quello che sta per avvolgere la Città Eterna. Con anche le temperature in salita, uscire per godersi la giornata rientrerà sicuramente nei piani dei cittadini romani. Dunque, tra festival, aperture straordinarie e musei, ecco cosa fare a Roma durante questo week end.

La Notte dei Musei

Torna la Notte dei Musei a Roma. L’edizione numero sedici della manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra arte e spettacolo, si terrà sabato 23 maggio, dalle 20:00 alle 2:00. In totale, saranno 70 gli spazi aperti eccezionalmente, tra musei, università, accademie italiane e straniere, ambasciate e istituti che accoglieranno concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età, per un totale di 150 eventi.

Zerocalcare al Circo Massimo

Domenica 24 maggio, il Circo Massimo si trasformerà in una gigantesca sala giochi stile anni ’80 per celebrare l’arrivo di “Due Spicci“, la nuova serie di Zerocalcare che debutterà su Netflix il 27 maggio. L’evento, sarà ad ingresso gratuito, dalle 17:00, in uno dei luoghi più simbolici della Capitale. Sui social ufficiali di Netflix, si legge: “Giochiamo per sbloccare l’anteprima della nuova serie. Portate la voglia di giocare e un po’ di fortuna, se ne avete“. In programma anche il live di Giancane e Coez.

Giornata nazionale delle dimore storiche

Sempre domenica 24 maggio, torna la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. ADSI Lazio, apre le porte di oltre 40 tra palazzi, ville, castelli e residenze private distribuite su tutto il territorio regionale. Da Roma alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. Le novità per questa edizione sono: Villa Lubin, sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (a Villa Borghese) e il coinvolgimento dei volontari del Touring Club Italiano, che per la prima volta saranno presenti in alcune dimore laziali.

Michele Bravi al Teatro Olimpico

Michele Bravi arriva in concerto a Roma. L’artista, che ha portato il brano “Prima o poi” all’ultima edizione di Sanremo, sarà live al Teatro Olimpico il 24 maggio. Quella romana, sarà una delle tappe del cantante del tour “Commedia musicale”.

Aniene Festival a Parco Nomentano

Torna l’Aniene Festival, l’evento culturale che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro di cultura e intrattenimento con un ricco programma di eventi e attività ad ingresso gratuito. Sabato 23 maggio, sarà dunque inaugurata la nona edizione con “Contro l’Assedio“: un week end totalmente dedicato alla Palestina, che intreccia sport popolare, musica e cultura, con l’obiettivo preciso di sostenere una raccolta fondi a favore di progetti sportivi e sociali nei territori palestinesi, riaffermando così il valore della cultura come spazio di incontro, solidarietà e responsabilità condivisa.

Ortidea all’Orto Botanico

L’Orto Botanico di Roma torna ad ospitare Ortidea, la manifestazione dedicata alle orchidee e alle pianete rare, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio. Esposizioni, mostre mercato, ma anche laboratori per adulti e bambini, sarà tutto ciò che arricchirà le due giornate di evento. Il cuore pulsante sarà la Serra Espositiva, dove prenderà via un percorso di suggestive installazioni floreali, curate da importanti realtà.

Game Vintage Market

Sabato 23 e domenica 24 maggio torna il Game Vintage Market al Casilino Sky Park, la terrazza di viale della Bella Villa, 96. La location di Roma Est, divemta dunque un punto di riferimento per il collezionismo d’élite, dove si potranno trovare i cataloghi più ricercati di: Pokémon & Magic, One Piece & Disney Lorcana, Dragoball.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini