Stasera occhi puntati verso il cielo: La Luna Piena del 31 maggio sarà particolarmente interessante perché coinciderà con il momento in cui la Luna si trova quasi alla massima distanza dalla Terra (circa 405.500 km), apparendo più piccola e fioca del normale.

Si tratterà di una “mini luna blu”, un fenomeno raro che si verifica quando, nello stesso mese, si registrano due Lune Piene e non indica un cambiamento di colore del satellite, ma deriva dall’espressione inglese once in a blue moon, usata per descrivere qualcosa di raro. In astronomia, indica quindi una Luna Piena aggiuntiva che compare occasionalmente in un mese.

A maggio 2026 il fenomeno avviene il 1° maggio e il 31 maggio, grazie al fatto che il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni mentre i mesi durano 30 o 31 giorni. Il momento migliore per osservarla sarà la sera del 31 maggio, poco dopo il tramonto, preferibilmente da luoghi aperti e lontani dall’inquinamento luminoso.

Dopo il 31 maggio 2026, le prossime Lune Blu si verificheranno il 20 maggio 2027 e il 31 dicembre 2028. Esiste anche il fenomeno opposto, la Luna Nera, che si verifica quando febbraio non ospita alcuna Luna Piena; il prossimo evento di questo tipo è previsto per il 2037.

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