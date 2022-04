Una violentissima lite terminata con un tentativo di duplice omicidio e suicidio. È successo all’alba di oggi 21 aprile a Ladispoli, sul litorale romano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Civitavecchia, riporta l’Ansa, un uomo di 49 anni avrebbe accoltellato la moglie, di un anno più giovane, e poi la figlia 17enne prima di cercare di togliersi la vita.

La vicenda

Stamattina un uomo ha sentito un gran trambusto provenire dall’appartamento dei vicini e, certo che stesse succedendo qualcosa di serio, ha chiamato il 112. La famiglia, all’arrivo dei soccorsi, si trovava in un piccolo bagno dell’appartamento al secondo piano di una palazzina, dove si pensa si sia consumato il fatto.

La donna, insegnante di inglese 48enne, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza: è in pericolo di vita. La minorenne è arrivata in codice rosso al Bambino Gesù di Palidoro ed è seriamente ferita. L’elisoccorso è poi atterrato di nuovo alle 8 per l’uomo, che ha tentato di uccidersi con una coltellata all’addome ed ed è ora ricoverato all’ospedale Gemelli in prognosi riservata. Progettista meccanico all’Istituto di Fisica nucleare, è molto conosciuto in zona, scrive Il Messaggero.

Tra i primi a soccorrere la famiglia i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che non pensavano di trovarsi di fronte una scena simile. Con loro si sono recati sul posto anche due pattuglie di carabinieri, da Civitavecchia e da Ladispoli, oltre a tre ambulanze e all’elisoccorso.

La Procura di Civitavecchia procede per tentato omicidio aggravato. Da quanto si apprende nel passato delle famiglia non ci sarebbero episodi di violenza domestica e l’uomo risulta incensurato. Sequestrata l’arma da taglio utilizzata per l’aggressione.

