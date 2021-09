Si continua a sparare tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Nella notte tra giovedì e venerdì 24 settembre intorno alle 3:30, Carmine Grammatica, 18enne già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’Ospedale Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla caviglia.

Sarebbe stato colpito in una strada non precisata dei Quartieri Spagnoli. Al giovane sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi per una frattura ossea della caviglia sinistra. È attualmente ricoverato in ortopedia.

Sul posto intervenuti i Carabinieri della Compagnia Centro. Indagini in corso per determinare dinamica dell’evento (ora poco chiara) e identificare eventuali responsabili.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

