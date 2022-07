Aveva provato ad alimentare il fuoco con l’alcol etilico, una fiammata lo ha ustionato. E nel giro di poche ore è morto, a soli vent’anni. Una tragedia assurda, dai contorni e la dinamica grottesca, quella che è costata la vita al giovane Filippo Giuseppe Marzatico. Si è consumata a Casoria, comune in provincia di Napoli.

Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria erano intervenuti presso l’abitazione in via Toscanini. Il giovane era rimasto ustionato dopo aver acceso una griglia da barbecue e aver provato ad alimentarla con alcol etilico. La fiammata di ritorno lo aveva ferito in varie parti del corpo. Il ventenne stava provando ad accendere il barbecue sul calcone di casa.

Marzatico era piuttosto noto in zona perché faceva il dj, era noto con il nickname Filip Master. Era stato trasportato all’Ospedale di Frattamaggiore, sempre in provincia di Napoli. Era stato intubato, non era considerato in pericolo di vita. La situazione però è peggiorata nel giro di poche ore: questa mattina, a causa di complicazioni sopraggiunte, il ragazzo è morto.

Non ce l’ha fatta il ventenne. Per lui era stato disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, presumibilmente al reparto grandi ustionati. Le complicazioni non hanno dato però il tempo ai sanitari di agire. E il giovane è morto a Frattamaggiore.

