E’ arrivato il super procuratore Jorge Mendes in Italia e la Roma continua a lavorare con lui dopo aver acquistato Rodrigo Mora. L’agente del portoghese è anche quello di Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan tornato di moda a Trigoria. Mendes è al lavoro per sfoltire la rosa del Milan, ed è proprio da qui che potrebbe partire l’intreccio con i giallorossi, che nelle ultime ore hanno ripreso i contatti per la cessione di Soulé.

Per l’argentino la Roma chiede 35 milioni di euro più bonus, ma si potrebbe accontentare anche della formula del prestito con obbligo di riscatto. Ed è qui che entra in gioco il Milan: i rossoneri potrebbero cedere Nkunku ai giallorossi intavolando uno scambio con Soulé. La strada per arrivare a questo epilogo non è semplice, ma la Roma ci prova e si tiene comunque buone altre piste.

Roma ancora su Luis Henrique

La Roma sta dunque studiando tutti gli scenari possibili per mettere a segno gli ultimi colpi di mercato, e uno dei profili in questo momento più ricercati da Gasperini è quello di Luis Henrique. Giocare duttile, perfetto per la Roma di Gasp, data la sua possibilità di giocare su entrambe le fasce e anche a rimorchio della punta.

L’idea quindi c’è, ma l’Inter chiede 30 milioni e da Trigoria stanno studiando la formula per portarlo nella Capitale al minor prezzo possibile, con la richiesta ai nerazzurri della formula del prestito con obbligo di riscatto. Il sì del giocatore la Roma ce l’ha già da tempo, con lo stipendio offerto che si aggira intorno agli 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ora la passa passa ai meneghini, che nei prossimi giorni daranno una risposta definitiva ai giallorossi.

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Riccardo Tombolini