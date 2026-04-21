Il calendario del prossimo anno scolastico
Calendario scolastico 2026-2027, ecco quando inizia la scuola e tutti i ponti per le festività
Manca poco alla fine dell’anno scolastico in corso, nel frattempo le Regioni iniziano a pubblicare le prime delibere relative al calendario per il 2026-2027
Non dovrebbero esserci particolari sorprese nel calendario del prossimo anno scolastico 2026/27, se non l’aggiunta del 4 ottobre come data ufficiale di festività nazionale, in quanto diventerà il giorno dedicato al patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. Di seguito, tutti i giorni di festa o di ponte del prossimo anno.
- tutte le domeniche
- 4 ottobre (San Francesco D’Assisi)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano)
- 1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile (Festa della Liberazione)
- 1° maggio (Festa del lavoro)
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
A queste date già prefissate dai calendari regionali, si aggiungono anche quelle eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto per ciascun anno scolastico dalla normativa vigente. Per quanto riguarda invece l’inizio delle lezioni in ogni Regione d’Italia, ecco quelle già pubblicate.
- Friuli Venezia Giulia: 14 settembre
- Lazio: 15 settembre
- Puglia: 17 settembre
- Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre
- Sicilia: 15 settembre
- Toscana: 15 settembre
- Trento: 10 settembre
- Umbria: 14 settembre
- Veneto: 10 settembre
- Valle d’Aosta: 10 settembre
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