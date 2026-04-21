Non dovrebbero esserci particolari sorprese nel calendario del prossimo anno scolastico 2026/27, se non l’aggiunta del 4 ottobre come data ufficiale di festività nazionale, in quanto diventerà il giorno dedicato al patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. Di seguito, tutti i giorni di festa o di ponte del prossimo anno.

  1. tutte le domeniche
  2. 4 ottobre (San Francesco D’Assisi)
  3. 1° novembre (Ognissanti)
  4. 8 dicembre (Immacolata Concezione)
  5. 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano)
  6. 1° gennaio (Capodanno)
  7. 6 gennaio (Epifania)
  8. Pasqua e Lunedì dell’Angelo
  9. 25 aprile (Festa della Liberazione)
  10. 1° maggio (Festa del lavoro)
  11. 2 giugno (Festa della Repubblica)

A queste date già prefissate dai calendari regionali, si aggiungono anche quelle eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto per ciascun anno scolastico dalla normativa vigente. Per quanto riguarda invece l’inizio delle lezioni in ogni Regione d’Italia, ecco quelle già pubblicate.

  1. Friuli Venezia Giulia: 14 settembre
  2. Lazio: 15 settembre
  3. Puglia: 17 settembre
  4. Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre
  5. Sicilia: 15 settembre
  6. Toscana: 15 settembre
  7. Trento: 10 settembre 
  8. Umbria: 14 settembre
  9. Veneto: 10 settembre
  10. Valle d’Aosta: 10 settembre

Riccardo Tombolini

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