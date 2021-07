Il bilancio della giunta Raggi diventa trasparente. È online ‘Bilancio di Mandato’, il sito che raccoglie alcuni dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione capitolina negli ultimi cinque anni, raggiungibile dal portale istituzionale di Roma Capitale.

A disposizione del cittadino testi di semplice consultazione, arricchiti da immagini e infografiche, che raccontano il percorso dell’amministrazione in questi ultimi cinque anni: presentate le opere dei cantieri per il rinnovamento del manto stradale capitolino, l’acquisto di nuovi bus per il trasporto pubblico, così come le politiche per il verde a quelle per la casa; presente anche la documentazione di interventi e sgravi per il commercio, investimenti per la cultura, nuovi centri antiviolenza, lotta all’abusivismo e per la legalità.

“Con il bilancio di mandato illustriamo a tutti alcuni dei principali risultati conseguiti dall’Amministrazione in questi cinque anni di lavoro al servizio di Roma. Molte attività sono ancora in corso e andranno avanti nei prossimi mesi. Continueremo a raccoglierle e raccontarle, elencando tutte le tappe di questo straordinario percorso che ha un unico traguardo: rendere Roma più bella, moderna, concretamente di tutti”, ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

Serena Console