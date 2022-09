A disegnare una specie di cerchio magico, quello entro cui media e retroscenisti stanno provando a scovare i nomi di un ormai presumibile governo Meloni, non può mancare Francesco Lollobrigida. Big di Fratelli d’Italia, da anni a ricoprire cariche di primo piano, oltre a essere un fidato collaboratore è anche un fedelissimo unito da un legame personale con la leader del partito: è il marito di Arianna Meloni, sorella di Giorgia.

Lollobrigida ha rivestito nell’ultima legislatura il ruolo di Capogruppo di Fdi alla Camera dei deputati. Classe 1972, è nato a Tivoli, in provincia di Roma. È laureato in Giurisprudenza, in politica da giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, di cui ha guidato la provincia fino al 1995. Stesso cammino di Meloni: è proprio da quei tempi che Lollobrigida è legato alla leader, da quella militanza comune.

“Un’amicizia che mi onora e che ha aiutato entrambi a superare momenti di difficoltà”, ha detto. È stato in Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, e responsabile nazionale di Azione Studentesca. Lollobrigida è stato consigliere comunale a Subiaco e consigliere provinciale a Roma, assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea, consigliere regionale alla Regione Lazio. E quindi Presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma e del Popolo della Libertà.

Fino al 2013 è stato assessore alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio. L’anno prima aveva abbandonato il Popolo della Libertà e fondato Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. È stato da subito responsabile nazionale “organizzazione” di Fratelli d’Italia. Alle elezioni del 2018 è entrato in parlamento, alla Camera dei deputati. Alle politiche del 25 settembre 2020 è stato eletto nell’aula di Montecitorio.

Lollobrigida è quindi uno dei big del partito. Quando mesi fa si cominciava a ipotizzare e chiacchierare del governo Meloni, data in netto vantaggio da tutte le proiezioni di voto, si parlava del ministero dell’Interno (il deputato è piuttosto fermo verso un’immigrazione incontrollata). Si è parlato però anche del ministero delle Infrastrutture, vista la sua esperienza pregressa. È un grande sportivo, tifoso della Lazio. Con la moglie Arianna ha avuto due figlie, Vittoria e Rachele. Raggiunta al telefono dal Foglio dopo la vittoria elettorale la moglie si è smarcata da qualsiasi anticipazione. “Ovviamente non lo so. Ma vorrei che continuasse a fare il capogruppo alla Camera, visto che avremo una pattuglia di deputati molto molto numerosa. Ovviamente questo è il mio pensiero, tengo a specificarlo”.

Curiosità: il suo cognome svela il rapporto di parentela con l’attrice, anche lei candidata ma con Italia Sovrana e Popolare, Gina. Il nonno del padre del deputato, Nazzareno, e suo nonno Luigi erano fratelli.

