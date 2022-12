L’auto di Susanna Schlein era parcheggiata nei pressi di un condominio, ad Atene. È stata incendiata, appiccato il fuoco la scorsa notte e la vettura è andata completamente distrutta. La ricostruzione dell’Ansa riporta le prime notizie sulle indagini della polizia greca sul rogo doloso e la nota della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che cita l’ipotesi di una pista anarchica dietro quello che il ministro degli Esteri Antonio Tajani non ha esitato a definito “attentato”. Susanna Schlein è Primo Consigliere dell’Ambasciata italiana della capitale italiana in Grecia e sorella di Elly Schlein, deputata ed esponente del Partito Democratico, vice presidente dell’Emilia Romagna, probabile candidata alla segreteria dem.

L’incendio stava per causare danni anche a un’altra auto della diplomatica, che si è svegliata nel cuore della notte, per via di alcuni botti in rapida successione e si sarebbe accorta del tentativo di appiccare il fuoco anche alla seconda vettura. Le autorità hanno infatti rinvenuto nelle vicinanze dell’azione una bomba molotov con una miccia mezza esaurita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco. La Farnesina ha condannato con massima fermezza l’atto criminoso ed espresso la sua vicinanza e solidarietà alla diplomatica.

“Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita – ha scritto in una nota la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota – , di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato infatti in un post sui social network che oggi si recherà ad Atene: “Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia”, si legge su Twitter. Susanna Sylvia Schlein ricopre un incarico che costituisce il terzo grado della carriera diplomatica italiana. Ad Atene Schlein è la seconda persona in carica dopo l’ambasciatrice Patrizia Falcinelli.

Elly Schlein qualche giorno fa ha annunciato di aver aderito al percorso costituente del Pd. Potrebbe sciogliere la riserva nei prossimi giorni per la candidatura ai vertici del Partito. 37 anni, nata a Lugano, figlia di un politologo statunitense e di una docente italiana. Si è dichiarata apertamente bisessuale. È stata eurodeputata nelle liste del Partito Democratico prima di passare a Possibile fino al giugno 2019. È vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Si è candidata indipendente nelle liste della coalizione di centrosinistra ed è stata eletta alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Il Guardian l’ha definita “stella nascente dell’alleanza della sinistra italiana” e l’ha paragonata alla parlamentare statunitense Alexandria Ocasio Cortez, considerata il volto della nuova sinistra.

