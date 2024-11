Ora c’è anche la foto del bacio. È da qualche giorno che si susseguivano le voci di una storia d’amore tra Chiara Ferragni e il manager Giovanni Tronchetti Provera, con il primo incontro tra i due risalente all’estate, durante una vacanza a Ibiza. Poi la stessa scuola dei figli capace di alimentare la frequentazione e infine una serie di uscite insieme, fino alla festa di Halloween dove molti raccontavano di averli visti abbracciati e in atteggiamenti intimi.

Chi è Giovanni Trochetti Provera

Nessuna sorpresa. La loro prima apparizione pubblica si è svolta al Maka Loft di Milano, dove, in perfetto stile Halloween (entrambi hanno sfoggiato trucco e parrucco d’occasione) si sono scambiati sguardi complici e gesti affettuosi. Ma non solo. Il Giornale d’Italia è riuscito ad immortalare l’istante del bacio, con Chiara che sorridendo si avvicina alle labbra del suo nuovo partner.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Giornale d’Italia (@ilgiornaleditalia.it)

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, la coppia uscita allo scoperto

È la prima volta che Chiara Ferragni viene immortalata in un bacio con un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Fedez. Non era accaduto neppure con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, con cui si era frequentata prima e durante l’estate. ad Negli ultimi giorni, Ferragni e Tronchetti Provera erano stati avvistati anche al ristorante La Briciola di Milano, dove Chiara, insieme alle sorelle Valentina e Francesca, aveva festeggiato il compleanno della madre Marina. I due sono stati inoltre fotografati dai paparazzi in un servizio pubblicato dal settimanale Chi anche a Villa d’Este, sul Lago di Como, durante un incontro il 28 ottobre. Lì hanno pranzato in terrazza, trascorrendo buona parte della giornata insieme fino al tardo pomeriggio, scattandosi anche un selfie in un momento di leggerezza.

Giovanni Tronchetti Provera, l’ex moglie e i tre figli

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni (quattro in più di Chiara) è un affermato dirigente del gruppo Pirelli, con una formazione solida e una carriera costruita seguendo la tradizione della sua famiglia. Figlio di Marco Tronchetti Provera, una figura di rilievo nell’industria italiana, già presidente di Telecom Italia e oggi vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, discendente della famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni ha naturalmente ereditato una predisposizione per il settore. Nel 2008 si è laureato in Business Management alla London English School, tracciando il primo passo della sua carriera. Da quel momento, ha assunto un ruolo di rilevanza strategica in Pirelli, contribuendo alla crescita dell’impresa di famiglia. Sul fronte personale, Giovanni si è separato circa un anno fa dalla moglie Nicole, con la quale ha tre figli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco