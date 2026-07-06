“Nessuno di noi vuol tirare Carlo Cottarelli per la giacchetta. La disponibilità a candidarsi sarebbe esclusivamente sua e sarebbe una scelta personale. Ma quel che sta avvenendo in questi ultimi giorni, con gli apprezzamenti e le aperture verso questa ipotesi che stanno arrivando tanto dai vertici di Forza Italia quanto dal segretario di Azione Carlo Calenda, sono molto indicativi di un fatto”. A dichiararlo sonoPiercamillo Falasca e Daniele Nahum, co-promotori di Europeisti.eu.

Nello specifico “sta emergendo a Milano, così come nel resto d’Italia, la necessità di alzare il livello dell’offerta politica, di proporre figure di alto profilo in grado di promuovere sviluppo e offrire le competenze e la serietà istituzionale di cui il Paese ha disperatamente bisogno” prosegue la nota.

“Non ha senso indossare la camicia di forza del fallimentare bipolarismo italiano, che peraltro sta favorendo solo l’astensionismo e la sfiducia dei cittadini. Se Carlo Cottarelli fosse disponibile a guidare un grande progetto autenticamente riformista ed europeista, partendo da una sfida cruciale come quella di Palazzo Marino per dare una scossa all’intero panorama nazionale, noi saremmo al suo fianco” concludono.

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