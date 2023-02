Secondo un rapporto riservato del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, di cui dà conto il Wall Street Journal in esclusiva dopo aver preso visione della ricerca, la pandemia di Covid-19 è molto probabilmente nata da una fuga in laboratorio, tesi che sin dall’inizio è stata molto “cara” al mondo dei complottisti.

Una conclusione contenuta in un aggiornamento di un rapporto del 2021 dell”ufficio della direttrice della National Intelligence Avril Haines. Secondo fonti dei servizi americani interpellate dal Wall Street Journal, la posizione del dipartimento dell’Energia, che inizialmente era “”indeciso” sull’origine del coronavirus, è cambiata dopo che sono emerse “nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni con esperti non governativi“

In realtà come sottolinea lo stesso quotidiano finanziario, altri quattro dipartimenti statunitensi continuano a sostenere che l’epidemia di coronavirus sia stata probabilmente il risultato di una trasmissione naturale del virus, mentre due altri sono indecisi sulla questione.

Il Wall Street Journal aggiunge inoltre che il dipartimento dell’Energia sostiene la sua nuova posizione con “scarsa fiducia”. A seconda della qualità delle informazioni e della loro provenienza, i servizi di intelligence statunitensi di solito assegnano tre livelli di fiducia alle loro conclusioni: alto, moderato e basso.

The Energy Department has concluded that the Covid pandemic most likely arose from a lab leak, according to a classified intelligence report https://t.co/mO9cnU6Egc — The Wall Street Journal (@WSJ) February 26, 2023

Non è dunque un caso se dalla Casa Bianca la vicenda venga trattata con delicatezza. Per Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, non c’è ancora “una risposta definitiva” sull’origine della pandemia di Covid, ha detto in una intervista alla Cnn.

“Ci sono molti punti di vista nell’Intelligence – ha spiegato Sullivan – alcuni dicono che non ci sono abbastanza informazioni“, per giungere a una conclusione. “Quello che posso dire – ha aggiunto – è che il presidente Biden ha ordinato ripetutamente di fare ogni sforzo per andare in fondo alla questione“.

