Una partita che vale una stagione. La Roma di José Mourinho affronterà stasera gli olandesi del Feyenoord nella finale della competizione europea Conference League. È la prima finale della competizione introdotta quest’anno dalla UEFA. E un’occasione unica per i giallorossi di vincere un trofeo europeo e avviare un nuovo ciclo.

La partita si giocherà a Tirana, capitale dell’Albania, all’Albania National Arena progettata dall’architetto italiano Marco Casamonti. Struttura piccola: appena 20mila posti. Resteranno fuori dall’impianto decine di migliaia di tifosi arrivati in Albania senza biglietto. Due diverse fanzone sono state create intorno allo stadio, una a nord e un’altra a sud della struttura.

Scontri che però si sono già verificati. Almeno diciannove i feriti, dodici agenti, tre tifosi della Roma e quattro della squadra di Rotterdam. Sessanta invece i fermati. Sassaiole e bastonate tra forze dell’ordine e tifosi olandesi in particolare, tafferugli anche nei pressi della sede della direzione centrale della polizia di Tirana e nella centralissima piazza Skanderberg oltre che in periferia. Oggi è previsto l’arrivo del grosso dei tifosi romanisti.

È molto noto il precedente tra le due tifoserie: era il febbraio 2015 quando i tifosi olandesi devastarono il centro di Roma danneggiando perfino la fontana della “Barcaccia” del Bernini a Piazza di Spagna con bottiglie di vetro e petardi. 28 gli ultrà olandesi arrestati in quell’occasione. I tifosi furono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni. Per quei fatti, nel gennaio del 2021 al tribunale di Roma si è concluso il processo nei confronti di 6 tifosi olandesi, con condanne dai 3 anni e 8 mesi ai 4 anni.

Il calcio di inizio sarà battuto stasera alle 21:00. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su Dazn e Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (251) e Sky Sport Football (253). Ovviamente anche sulla piattaforma streaming Sky Go. “Questa finale è storia, storia che abbiamo già scritto per arrivare qui a giocare una finale europea dopo tanti anni, ma quando arrivi qui devi fare tutto il possibile per scrivere la vera storia, e vincere la finale”, le parole dell’allenatore di giallorossi José Mourinho.

