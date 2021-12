Due fratellini di due e quattro anni sono morti carbonizzati all’interno della baracca dove vivevano con i genitori del campo rom di Stornara, in provincia di Foggia. L’incendio è divampato questa mattina, venerdì 17 dicembre, intorno alle 9. Stando a una prima ricostruzione, i due piccoli dormivano quando si è verificato il rogo le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, che riporta la testimonianza di una donna residente nel campo nomadi, i due fratellini erano da soli all’interno della baracca quando è avvenuto l’incendio. “Il padre era andato a lavorare in campagna mentre la mamma era andata in bagno. Quando la donna è tornata ha trovato la baracca in fiamme” racconta la donna.

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri. Da chiarire l’origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti. Sono quattro i moduli abitativi distrutti dalle fiamme. Da accertare dove è partito il rogo.

