L’ufficialità dell’ordine di uscita dei 25 finalisti dell’Eurovision è stata annunciata nella notte, poco dopo la conclusione della seconda semifinale. Ai venti paesi che sono stati selezionati dalle due semifinali, si aggiungono i “big 4” in gara quest’anno: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, oltre all’Austria Paese ospitante.

Finale Eurovision 2026: quando va in onda e dove vederla in tv

L’appuntamento con l’ultimo atto dell’Eurovision 2026, è a Vienna per sabato 16 maggio, con inizio della diretta alle 21:00 su Rai 1, Raiplay e Rai radio 2, oltre che sui canali social ufficiali di Eurovision Song Contest 2026. Anteprima in onda verso le 20:35.

La scaletta

Danimarca Germania Israele Belgio Albania Grecia Ucraina Austria Serbia Malta Repubblica Ceca Bulgaria Croazia Regno Unito Francia Moldavia Finlandia Polonia Lituania Svezia Cipro Italia Norvegia Romania Austria

A che ora canta Sal Da Vinci

Considerando la scaletta ufficiale, e vista la velocità con cui lo show si è sviluppato durante le due semifinali del 12 e 14 maggio, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice di Sanremo dovrebbe essere ascoltata per le 23/23:30. La fine dello spettacolo, con annesso annuncio del vincitore, è previsto per l’1:00 di domenica 17 maggio.

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Riccardo Tombolini