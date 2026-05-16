La scaletta della finale dell'Eurovision
Ecco la scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision 2026: in fondo Sal Da Vinci
L’ordine di uscita dei cantanti per la finale è stato annunciato al termine della semifinale. Apre la Danimarca, chiude l’Austria
L’ufficialità dell’ordine di uscita dei 25 finalisti dell’Eurovision è stata annunciata nella notte, poco dopo la conclusione della seconda semifinale. Ai venti paesi che sono stati selezionati dalle due semifinali, si aggiungono i “big 4” in gara quest’anno: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, oltre all’Austria Paese ospitante.
Finale Eurovision 2026: quando va in onda e dove vederla in tv
L’appuntamento con l’ultimo atto dell’Eurovision 2026, è a Vienna per sabato 16 maggio, con inizio della diretta alle 21:00 su Rai 1, Raiplay e Rai radio 2, oltre che sui canali social ufficiali di Eurovision Song Contest 2026. Anteprima in onda verso le 20:35.
La scaletta
- Danimarca
- Germania
- Israele
- Belgio
- Albania
- Grecia
- Ucraina
- Austria
- Serbia
- Malta
- Repubblica Ceca
- Bulgaria
- Croazia
- Regno Unito
- Francia
- Moldavia
- Finlandia
- Polonia
- Lituania
- Svezia
- Cipro
- Italia
- Norvegia
- Romania
- Austria
A che ora canta Sal Da Vinci
Considerando la scaletta ufficiale, e vista la velocità con cui lo show si è sviluppato durante le due semifinali del 12 e 14 maggio, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice di Sanremo dovrebbe essere ascoltata per le 23/23:30. La fine dello spettacolo, con annesso annuncio del vincitore, è previsto per l’1:00 di domenica 17 maggio.
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