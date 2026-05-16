L’ufficialità dell’ordine di uscita dei 25 finalisti dell’Eurovision è stata annunciata nella notte, poco dopo la conclusione della seconda semifinale. Ai venti paesi che sono stati selezionati dalle due semifinali, si aggiungono i “big 4” in gara quest’anno: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, oltre all’Austria Paese ospitante.

Finale Eurovision 2026: quando va in onda e dove vederla in tv

L’appuntamento con l’ultimo atto dell’Eurovision 2026, è a Vienna per sabato 16 maggio, con inizio della diretta alle 21:00 su Rai 1, Raiplay e Rai radio 2, oltre che sui canali social ufficiali di Eurovision Song Contest 2026. Anteprima in onda verso le 20:35.

La scaletta

  1. Danimarca
  2. Germania
  3. Israele
  4. Belgio
  5. Albania
  6. Grecia
  7. Ucraina
  8. Austria
  9. Serbia
  10. Malta
  11. Repubblica Ceca
  12. Bulgaria
  13. Croazia
  14. Regno Unito
  15. Francia
  16. Moldavia
  17. Finlandia
  18. Polonia
  19. Lituania
  20. Svezia
  21. Cipro
  22. Italia
  23. Norvegia
  24. Romania
  25. Austria

A che ora canta Sal Da Vinci

Considerando la scaletta ufficiale, e vista la velocità con cui lo show si è sviluppato durante le due semifinali del 12 e 14 maggio, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice di Sanremo dovrebbe essere ascoltata per le 23/23:30. La fine dello spettacolo, con annesso annuncio del vincitore, è previsto per l’1:00 di domenica 17 maggio.

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Riccardo Tombolini

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