Dopo l’ennesima fumata nera avvenuta ieri, mercoledì, nella terza giornata dedicata all’elezione del 13esimo presidente della Repubblica, l’ultima con il quorum di due/terzi dell’Aula, si apre oggi lo scenario più delicato per la scelta del prossimo inquilino del Quirinale.

A partire da questa mattina alle 11 basterà la maggioranza assoluta dei voti, 505, per eleggere il prossimo capo dello Stato. I nomi sul tavolo sono rimasti quattro, salvo eventuali sorprese dell’ultim’ora: il presidente del Consiglio Mario Draghi e l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, mentre più defilati ci sono Sergio Mattarella con un suo eventuale bis al Quirinale ed Elisabetta Belloni, la diplomatica ora alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Nomi rimasti dopo la doppia candidatura bruciata di ieri da parte del centrodestra, ovvero quella del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del professore Sabino Cassese. La prima è stata nettamente bocciata dal centrosinistra, definita “il modo più diretto per far saltare tutto” da Enrico Letta. Quanto a Cassese, l’indiscrezione del Foglio di un incontro nella casa romana del costituzionalista sviene smentita dallo stesso Salvini.

Giornata complicata, quella del leader della Lega, ‘sfidato’ in Aula da Giorgia Meloni che strappa sull’indicazione di scheda bianca e fa votare il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. Un Nome che ottiene ben 114 voti, praticamente il doppio rispetto ai 63 grandi elettori di FdI.

In serata quindi arriva i vertici di PD e Movimento 5 Stelle. I Dem di Letta scaricano sul centrodestra l’impasse della trattava, ricordando che da Salvini e soci è arrivato un no a tutte le ipotesi di personalità terze “come Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi”.

Causa covid-19 si terrà una sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula per votare. I Grandi Elettori positivi potranno votare nel parcheggio della Camera con un seggio drive-in appositamente allestito nel parcheggio della Camera. A votare i 1009 cosiddetti Grandi Elettori: 630 deputati, 321 senatori (di cui 6 a vita, 5 di nomina presidenziale e un ex presidente della Repubblica) e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta. Votano prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Il voto è anonimo: perciò le elezioni del Capo dello Stato sono il regno dei franchi tiratori. Solo in due occasioni, nel 1985 con Francesco Cossiga e nel 1999 con Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente venne eletto alla prima seduta.

LA DIRETTA

Ore 8:40 – “Io sto continuando a lavorare sulla strada del centrodestra. Leggo tanti nomi interessanti che non sono di centrodestra”. È il commento di Matteo Salvini ai cronisti entrando alla Camera per il vertice di centrodestra sul Quirinale, ponendo dunque uno stop a nomi come Belloni e Casini, con quest’ultimo “eletto con il PD, una proposta della sinistra”, ha ricordato Salvini.

Quanto a Draghi, per il leader della Lega l’ex numero uno della Bce “è prezioso a Palazzo Chigi”.

Ore 8:00 – Quella odierna sarà l’ennesima giornata di incontri e trattative: alla Camera infatti si procederà ancora tra schede bianche e qualche voto a sorpresa. Le manovre che contano si terranno fuori dal ‘palazzo’, dove in particolare Lega e Partito Democratico sono chiamati a trovare la sintesi su un nome super partes per il Quirinale tra una ristretta rosa di candidati.

Ore 7:30 – Il vertice di centrodestra, inizialmente in programma alle 22:30, ci sarà questa mattina alle 8:30. Ufficialmente, spiegano fonti della coalizione, perché “Antonio Tajani rientrerà da Milano” dove “si è recato in visita da Silvio Berlusconi, solo in tarda serata”. Però potrebbe pesare anche la difficoltà a trovare una quadra sull’accordo.

