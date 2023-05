Spuntano, su web e fra gli amministratori dem, malumori per la tardiva visita di Elly Schlein, in alcune zone alluvionate dell’Emilia Romagna, la sua regione.

La visita della segretaria del Pd, come riporta il quotidiano Libero, ha scatenato non poche polemiche. Molti, a quanto pare, hanno contestato un eccessivo ritardo nel recarsi in Emilia Romagna, regione della quale Schlein è stata vicepresidente, avendo peraltro le deleghe a welfare e soprattutto al “Patto per il clima”.

Insomma, le foto della visita della leader dem, pubblicate sui social, hanno scatenato una bufera: “Anche in Emilia Romagna non l`hanno vista arrivare”, scrivono in tanti su Twitter, motteggiando una citazione della stessa segretaria, che dopo aver vinto le primarie aveva detto: «non ci hanno visto arrivare».

E c’è chi non trova scuse per questo ritardo: “Elly Schlein arriva con ampio ritardo. La Meloni aveva il G7 in Giappone. Ma la Schlein era vicepresidente dell`Emilia Romagna. Una vergogna. Fare politica davvero significa lavorare molto, lei non l`ha capito”.

Frecciatine alla segretaria erano arrivate già nei giorni scorsi, anche da alcuni quotidiani: l’HuffPost, a firma di Alessandro De Angelis, titola: “Chi l`ha vista? Tutti cercano Schlein, nessuno sa dove sia“, mentre la Stampa aveva scritto: “Schlein ricompare in Emilia tre giorni dopo il black out mediatico“, per proseguire con “Polemiche nel Pd e sindaci in agitazione: dov`è finita la segretaria?”.

