Una tragedia, un gesto folle. Durante una tranquilla mattinata di scuola un uomo ha fatto irruzione in un asilo nel villaggio di Veshkayma nella regione di Ulyanovsk, in Russia, e ha aperto il fuoco. La furia dei suoi proiettili hanno colpito due bambini e una maestra che sono morti sul colpo. Poi l’uomo si è tolto la vita. Ancora non si conoscono le dinamiche esatte di quanto accaduto.

A dare la notizia una fonte informata a Interfax, spiegando che l’uomo “ha sparato a due bambini e una maestra, e poi si è suicidato”. Secondo i dati preliminari, l’uomo ha sparato con il fucile da caccia sovietico a doppia canna IZH-27. Le autorità della regione di Ulyanovsk hanno confermato a Interfax la sparatoria in uno degli asili della regione e le informazioni su quattro morti.

Sempre secondo Interfax, la notizia degli spari in un asilo è stata confermata dalle autorità regionali. “Confermiamo la sparatoria e la presenza di quattro corpi”, ha detto a Interfax un portavoce del governo regionale. Non sono ancora note le dinamiche dell’accaduto e perchè quell’uomo abbia deciso di entrare nella suola dell’infanzia e aprire il fuoco sui piccoli inermi e sulla loro maestra.

