L’Eurovision Song Contest non è solo un evento dedicato alla musica. È anche una celebrazione della cultura europea e, in prima istanza, della cultura del Paese ospitante. E così, anche se l’edizione di quest’anno ha messo in luce soprattutto (e giustamente!) l’Ucraina, non bisogna dimenticare che è un evento co-ospitato dal Regno Unito, quindi è normale aspettarsi un po’ di cultura britannica qua e là. Del resto, Regno Unito e Ucraina saranno di diritto partecipanti della finalissima di sabato. Proprio per questo motivo, durante la seconda semifinale, il pubblico ha potuto assistere ad uno straordinario show di Peppa Pig, ospite d’eccezione della Liverpool Arena.

Peppa Pig, popolare personaggio amato dai bambini è arrivata sul palco, tra le esibizioni principali e l’intervallo, incoraggiando tutti a votare. Un tributo, insomma, alla cultura britannica e un invito a tifare per l’Uk.

Ma si è trattato anche un cameo che ha davvero sorpreso i fan che non si aspettavano che questo personaggio apparisse. Peppa Pig, secondo i tabloid, ha anche avuto un suo camerino, in attesa di comparire sul palco dell’Arena di Liverpool.

Naturalmente, si è trattato di un giovane attore che ha fatto il cosplay per l’occasione: ma per i piccoli telespettatori è stata una gioia vedere apparire il loro personaggio dei cartoni preferito.

