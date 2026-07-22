Dopo la vittoria dei Mondiali, la Spagna è stata accolta al Palazzo Zarzeula dalla famiglia reale, che ha celebrato la squadra di rientro da New York dopo la festa andata in scena a piazza de Cibeles a Madrid. Un’atmosfera di grande gioia quella vissuta nella residenza di Re Felipe, dove la squadra ha ricevuto numerosi applausi e riconoscimenti per celebrare la conquista del trofeo. Prima la tradizionale foto di gruppo, poi il discorso del sovrano, infine il saluto della squadra alla famiglia Borbone. I fotografi non hanno potuto fare a meno di immortalare l’incontro ravvicinato tra Gavi e la principessa Leonor, che con una stretta di mano si è complimentata con il centrocampista del Barcellona per la vittoria della Coppa del Mondo. Uno scambio breve e cordiale che ha però riacceso la curiosità dei fan, che hanno rilanciato le indiscrezioni su un loro presunto flirt circolate negli ultimi anni.

Il primo incontro

L’incontro di ieri tra Gavi e la principessa Leonor non è il primo che i due hanno avuto. Infatti, si erano già incrociati nel 2024, durante il ricevimento organizzato dalla famiglia reale a luglio dopo la vittoria della Spagna agli Europei tedeschi. Anche in quel caso le foto del loro scambio di parole erano finite al centro dell’attenzione sui social e avevano alimentato teorie fantasiose da parte degli utenti. Nell’incontro di ieri tutto sembrava molto formale tra il calciatore a la principessa, ma il precedente di due anni fa ha riacceso facilmente i pensieri su un loro possibile flirt.

L’ipotetico flirt

Nonostante Gavi e la principessa Leonor si siano incontrati per la prima volta nel 2024, le voci su un loro possibile flirt risalgono al 2022, quando in occasione della vittoria della Spagna sulla Costa Rica ai Mondiali in Qatar, Re Felipe fece visita nello spogliatoio alle Furie Rosse, chiedendo al centrocampista del Barcellona una maglia di taglia piccola autografata. Questo gesto fu da subito interpretato come una richiesta per la figlia Leonor, la quale secondo i media era e continua ad essere una grande estimatrice del calciatore. Da quel momento le indiscrezioni su un presunto flirt tra i due non hanno fatto altro che crescere, anche se non sono mai state confermate ufficialmente.

Alcuni articoli di cronaca rosa sostenevano addirittura che la principessa, all’epoca non ancora maggiorenne, decorasse i suoi quaderni con fotografie del giocatore. Secondo altre indiscrezioni, nello spogliatoio della Roja, Gavi era stato soprannominato da alcuni membri della squadra “il principino“. Tutte teorie, queste, che non hanno mai trovato fondamento, andandosi poi quasi ad annullare dopo l’entrata di una figura maschile nella vita della principessa. Teorie che dopo l’incontro di ieri sono tornate timidamente in auge.

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Riccardo Tombolini