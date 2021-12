La vittima è ancora una volta una giovane donna. Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, è stata uccisa nella tarda serata di venerdì 10 dicembre appena uscita dal panificio-pasticceria dove lavorava nella periferia di Misterbianco, nel catanese. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia successo e per il momento non escludono nessuna ipotesi: è un vero è proprio giallo. Giovanna lascia una bambina di meno di due anni.

Intorno alle 21.30 Giovanna è uscita dal panificio-pasticceria in via Alfredo Nobel. In quel momento sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Uno dei proiettili l’ha colpita in pieno volto ferendola mortalmente. Per tutta la notte parenti e amici sono rimasti sotto la pioggia sul luogo del delitto straziati dal dolore. La donna aveva con se una busta con il pane trovato in strada vicino al corpo senza vita.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e per accertare la dinamica del delitto. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità e le frequentazioni della donna per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio. Al momento, si sottolinea da fonti investigative, nessuna ipotesi è esclusa.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

