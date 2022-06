I russi continuano ad avanzare nel Donbass nel 98esimo giorno di conflitto in Ucraina. Si combatte casa per casa a Severodonetsk che sembrerebbe vicina alla resa. “Il nemico sta attaccando le nostre truppe con mortai, artiglieria e lanciagranate”, dice il governatore della regione di Lugansk, Sergiy Gaidai.

Il presidente Biden, dopo che lunedì aveva escluso l’invio a Kiev di missili a lungo raggio in grado di colpire la Russia, martedì con un intervento sul New York Times ha comunque spiegato che gli Usa forniranno all’Ucraina missili Himars a medio raggio ad alta tecnologia. Sul Nyt ribadisce: “Non vogliano escalation né guerra tra Nato e Russia”. L’obiettivo è permettere alla resistenza ucraina di contrastare l’incessante fuoco dell’artiglieria russa. Intanto Mosca annuncia esercitazione con forze nucleari.

Dopo l’accordo sulle sanzioni, l’Ue cerca ora di trovare una soluzione al blocco del grano ucraino. Mosca si muove nella stessa direzione e insiste perché la Turchia abbia un ruolo chiave. Il ministro degli esteri di Putin, Lavrov, andrà ad Ankara l’8 giugno per discutere dell’ipotesi di corridoi per le navi del grano.

ORE 11:45 – SEVERODONETSK CONTROLLATA AL 70% DAI RUSSI – “La Russia ora controlla ora il 70% di Severodonetsk, nell’Ucraina orientale. Le truppe di Kiev si sono ritirate verso posizioni più protette e una parte continua a combattere dentro la città”, afferma il capo dell’amministrazione militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai citato dal Guardian. Severodonetsk è in questi giorni l’obiettivo principale dell’attacco russo poichè rappresenta un punto-chiave se si vuole controllare il Donbass. Gaidai ha aggiunto che “Lysychansk è completamente sotto il controllo ucraino. Tutti gli insediamenti liberi della regione di Lugansk sono costantemente sotto tiro e l’evacuazione è sospesa”.

ORE 11:10 – L’AGENZIA UNIAN: “DIAGNOSTICATO A PUTIN CANCRO AL PANCREA, STA PREPARANDO INTERVENTO” – A Putin è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta preparando per un intervento chirurgico d’urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology. NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian, citando il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky che lo ha annunciato su un canale televisivo personale riferendosi fonti informate di Mosca.

In un’intervista al canale “We Can Explain”, Kotlyarsky ha chiarito che uno dei suoi interlocutori proviene da ambienti medici della capitale, mentre un altro lavora nell’amministrazione del Cremlino. Secondo le fonti, uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin sarebbe in attesa di un esame preoperatorio.

ORE 10:40 – PER MOSCA INVIO ARMI A MEDIO RAGGIO A KIEV “ESTREMAMENTE NEGATIVO” – Il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Ryabkov valuta in modo “estremamente negativo” il nuovo pacchetto di aiuti militari Usa all’Ucraina, che comprendono sistemi missilistici a medio raggio. “Lo consideriamo un fatto puramente negativo, perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di autocontrollo”, ha detto Ryabkov all’agenzia Ria Novosti.

“Qualsiasi consegna di armi che continua, è in aumento, aumenta i rischi” di uno scontro tra Washington e Mosca, ha aggiunto il viceministro.

ORE 10:10 – PAPA FRANCESCO: “NON SI USI GRANO COME ARMA DI GUERRA” – “Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra”: è l’appello lanciato dal Papa alla fine dell’udienza generale. Il Pontefice ha fatto riferimento al blocco delle esportazioni a causa del conflitto in Ucraina.

ORE 10:00 – MOSCA: “TENTATIVO OCCIDENTE DI DIVIDERE RUSSIA E CINA FALLIRA’” – I tentativi dell’Occidente di dividere le relazioni russo-cinesi sono destinati a fallire. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Igor Morgulov, riporta la Tass. “È ovvio che la linea di dividere le relazioni tra Russia e Cina è destinata a fallire”, ha affermato durante la settima conferenza internazionale “Russia e Cina: Cooperazione in una nuova era”.

ORE 09:30 – KIEV: “4 CIVILI UCCISI IN ATTACCHI A SEVERODONETSK” – “Quattro civili sono rimasti uccisi e dieci feriti durante i bombardamenti dell’esercito russo nella notte a Severodonetsk, Slovyansk e Raigorodka, nell’Ucraina orientale”. Lo ha annunciato lo Stato maggiore ucraino chiarendo che il bilancio delle vittime non è definitivo, riporta Unian.

ORE 09:00 – ESERCITAZIONE DELLE FORZE NUCLEARI IN RUSSIA – E’ in corso un’esercitazione delle forze nucleari russe nella provincia di Ivanovo, a nord est di Mosca. Lo riporta l’agenzia Interfax citando il ministero della Difesa russa. Circa un migliaio di militari stanno partecipando alle manovre con un centinaio di veicolo, compresi i lanciatori dei missili balistici intercontinentali Yars. La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche missili a medio raggio.

ORE 08:00 – ZELENSKY: “NON ABBIAMO INTENZIONE DI ATTACCARE LA RUSSIA” – L’Ucraina non ha intenzione di attaccare la Russia: lo ha detto il presidente Vladimir Zelensky nel corso di un’intervista all’emittente Usa Newsmax TV commentando indiscrezioni dei media secondo cui Kiev potrebbe utilizzare i sistemi missilistici Himars che riceverà dagli Stati Uniti per colpire obiettivi sul territorio russo. “So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usarli (gli Himars, ndr) per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio”, ha detto Zelensky.

ORE 07:30 – ZELENSKY: “L’UCRAINA NON PUO’ CEDERE NULLA A MOSCA” – La posizione dell’Ucraina come “perimetro difensivo” per il mondo contro la Russia significa che Kiev non può “cedere” nulla: così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante un’intervista al sito di notizie americano Newsmax. “Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori, perché i nostri territori sono i nostri territori: è la nostra indipendenza, la nostra sovranità; questo è il problema”, ha detto Zelenskyy riconoscendo che “ci sono alcune difficoltà con alcuni territori. Ci sono alcuni dettagli, ma tutte queste difficoltà potrebbero essere discusse e quelle discussioni sarebbero necessarie per fermare la guerra”.

ORE 06:00 – ZELENSKY: “PERDIAMO TRA I 60 E I 100 SOLDATI OGNI GIORNO” – L’Ucraina sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al canale americano Newsmax ripresa da Cnn e Tass. “La situazione nell’Est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento”, ha detto Zelensky.

ORE 04:00 – MOSCA: IN CORSO ESERCITAZIONE FORZE NUCLEARI – Le forze dell’esercito russo addette agli armamenti nucleari stanno tenendo un’esercitazione nella zona di Ivanovo. È quanto afferma l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero della Difesa di Mosca. Nella regione a nord di Mosca sarebbero impegnati oltre mille uomini e cento veicoli tra i quali gli Yars in grado di lanciare missili balistici intercontinentali.

ORE 03:30 – BIDEN: “PACE IN EUROPA È VITALE PER GLI USA” – “È nel nostro vitale interesse nazionale garantire un’Europa pacifica e stabile e far capire che il potere non fa la ragione. Se la Russia non pagherà un prezzo pesante per le sue azioni, invierà ad altri aspiranti aggressori il messaggio che anche loro possono impadronirsi del territorio e sottomettere altri Paesi”. È un altro passo dell’editoriale di Joe Biden sul New York Times. “E potrebbe segnare la fine dell’ordine internazionale basato sulle regole e aprire la porta all’aggressione altrove, con conseguenze catastrofiche in tutto il mondo”, aggiunge Biden.

ORE 03:00 – BIDEN: “NESSUN SEGNO CHE MOSCA VOGLIA USARE ARMI NUCLEARI” – Gli Stati Uniti “al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile”. Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden in un altro passaggio dell’editoriale sul New York Times, ribadendo che “qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze”.

ORE 02:45 – MISSILI DA USA A KIEV “MA NON PER ATTACCHI IN TERRITORIO RUSSO” – Saranno gli M142 Himars (High Mobility artillery rocket system) i sistemi missilistici ad alta tecnologia che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina per sostenere la resistenza contro l’avanzata russa nel Donbass. Gli Himars hanno una gittata di 80 chilometri. La precisazione arriva da un alto rappresentante dell’amministrazione Biden: “Questi sistemi serviranno a respingere gli attacchi russi, ma non saranno usati per attacchi in territorio russo”, ha detto il portavoce.

ORE 02:30 – BIDEN SUL NYT: “NON VOGLIAMO ROVESCIARE PUTIN Né UNA GUERRA NATO-RUSSIA” – “Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo”. Lo ha scritto il presidente americano Joe Biden nel lungo editoriale sul New York Times. “Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non stiamo incoraggiando o consentendo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”, ha sottolineato Biden.

ORE 02:15 – BIDEN: “DAREMO A KIEV SISTEMI DI MISSILI PIU’ AVANZATI” – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che gli usa forniranno a Kiev dei sistemi missilistici di tecnologia più avanzata “per colpire obiettivi strategici”. “Forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”, ha scritto Biden sul New York Times. Biden non ha specificato di che tipo di missili si tratti.

ORE 02:00 – SINDACO SEVERODONETSK: “META’ CITTA’ IN MANO AI RUSSI” – Le forze russe in un attacco veemente hanno preso metà della città di Severodonetsk. Lo afferma il sindaco Olexandr Striuk, aggiungendo che in città sono rimasti circa 13mila degli oltre 100mila abitanti. I russi e le milizie filorusse avanzano distruggendo quartiere dopo quartiere con l’artiglieria mentre si combatte nelle strade.

Ore 01:00 – KADYROV: “SEVERODONETSK RIPULITA DAI NAZIONALISTI UCRAINI” – La città di Severodonetsk è stata ‘ripulita’ completamente dai ‘nazionalisti ucraini’. Lo ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov in un messaggio postato su Instagram e citato da Tass. “I guerrieri della Repubblica cecena, insieme alla milizia popolare dell’LPR e ad altre forze di sicurezza russe, hanno completato la pulizia totale di Severodonetsk. I soldati sono passati alla fase successiva: un controllo più approfondito delle singole strutture cittadine”, ha scritto Kadyrov. In un video messaggio Kadyrov ha anche smentito le notizie che darebbero il 20-30% del territorio di Severodonetsk liberato dagli ucraini. “Il settore residenziale è completamente sotto il controllo dei nostri combattenti”, ha detto il leader ceceno parlando però di “alcuni ‘diavoli’ rimasti nella zona industriale”.

