In Ucraina si è ormai giunti all’85esimo giorno di conflitto, con la battaglia con le forze armate russe che si concentra in particolare nel sud e nell’est del Paese. Epicentro resta ancora l’acciaieria Azovstal di Mariupol: nonostante i mille combattenti arresti, restano all’interno dell’impianto alcuni irriducibili del battaglione Azov e i loro comandanti.

Le novità più importanti arrivano però dal fronte diplomatico. Ieri Finlandia e Svezia hanno chiesto ufficialmente l’adesione alla Nato, richiesta che al momento si scontra col ‘no’ preannunciato dal presidente turco Erdogan, contrario a dare il via libera ai due Paesi scandinavi che ospitano i “terroristi” del PKK.

Sempre ieri Mosca ha comunicato l’espulsione entro otto giorni di 24 diplomatici italiani, 34 diplomatici francesi e 27 spagnoli. Una ritorsione contro i provvedimenti simili presi dai tre governi europei nelle scorse settimane.

ORE 9 – IL VICECOMANDANTE DEL BATTAGLIONE AZOV SI ARRENDE – Svyatoslav Palamar, soprannominato Kalina, ha lasciato l’acciaieria di Azovstala a Mariupol e si è arreso alle truppe russe. A rendere noto la ‘bandiera bianca’ del vice comandante del reggimento Azov è stato il comandante militare Dmitry Steshin.

“Kalina ha lasciato Azovstal ieri sera alle 21”, ha detto un suo commilitone.

ORE 8:30 – CONGELATI BENI DELLA JOINT VENTURE SUKOI-LEONARDO – Congelati beni per circa 150 milioni di euro, tra i quali 5 aerei, alla Superjet International Spa, una joint venture tra Leonardo e Sukoi con sede a Venezia.

Il provvedimento di congelamento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza finanziaria del ministero dell’Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della ‘Pjsc United aircraft corporation’, società inserita nella black list e colpita dalla sanzioni Ue alla quale sono riconducibili i beni della Superjet International. Le quote aziendali di Leonardo sono invece libere.

ORE 8:15- RAFFICA DI BOMBARDAMENTI RUSSI NELLA REGIONE DI SUMY – Le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ucraina di Sumy (est) lungo il suo intero confine con la Russia. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. “I nemici russi sembrano impazziti. I bombardamenti sono continuati lungo l’intero confine della regione di Sumy”, ha scritto Zhyvytskyi, spiegando che gli attacchi con pezzi di artiglieria pesante provenivano dal territorio russo. Per il momento non si segnalano vittime

ORE 7:50 – L’INTELLIGENCE BRITANNICA: “MOSCA RIMUOVE ALTI UFFICIALI PER FALLIMENTO CONFLITTO” – “Nelle ultime settimane, la Russia ha rimosso i comandanti di alto livello che considera si siano comportati male durante le fasi iniziali dell’invasione dell’Ucraina”. A sottolinearlo è il consueto report giornaliero pubblicato dall’Intelligence della Difesa britannica.

Il riferimento in particolare è al “tenente generale Serhiy Kisel, che comandava la prima Armata carri armati d’e’lite, è stato sospeso per la mancata cattura di Kharkiv”, mentre “anche il viceammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta del Mar Nero, e’ stato probabilmente sospeso in seguito all’affondamento dell’incrociatore Moskva in aprile”. Invece, secondo l’Intelligence, “il Capo di Stato Maggiore russo Valeriy Gerasimov probabilmente rimane al suo posto, ma non è chiaro se mantenga la fiducia del Presidente Putin”.

“La cultura dell’insabbiamento e dell’eliminazione della colpa è probabilmente prevalente nel sistema militare e di sicurezza russo – prosegue l’analisi – Molti ufficiali coinvolti nell’invasione dell’Ucraina saranno probabilmente sempre più distratti” dall’attività bellica per cercare di “evitare la propria responsabilità personale per le battute d’arresto operative della Russia. Questo probabilmente metterà ulteriormente a dura prova il modello centralizzato di comando e controllo della Russia, in quanto gli ufficiali cercheranno sempre più di rimandare le decisioni chiave ai loro superiori. In queste condizioni sarà difficile per la Russia riprendere l’iniziativa”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/qqKi2Uagzx 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1JYJHtSWRT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 19, 2022

ORE 7:20 – BOMBARDATO VILLAGGIO RUSSO NEL KURSK – Roman Starovoit, governatore della regione russa di Kursk, ha dichiarato che le forze ucraine hanno bombardato un villaggio al confine ucraino all’alba di oggi. Secondo il governatore ci sarebbe almeno una vittima, e ad essere colpita sarebbe stata una fabbrica di alcol.

Al momento non ci sono conferme da parte ucraina, che d’altra parte non ha mai confermato di aver compiuto attacchi sul suolo russo, nonostante le ripetute esplosioni a Belgorod.

ORE 7 – BIDEN NON VUOLE INVIARE LANCIARAZZI A LUNGA GITTATA A KIEV – Secondo il sito Politico, il presidente americano Joe Biden starebbe resistendo alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina.

Kiev in particolare vorrebbe ottenere la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, ma Biden non avrebbe ceduto alla richiesta degli ucraini per il timore di una espansione del conflitto.

ORE 6:40 – ZELENSKY ANNUNCIA: “RIPRENDEREMO CONTROLLO MARIUPOL” – “Tutte le nostre città e comunità sotto occupazione, sotto temporanea occupazione, devono sapere che l’Ucraina tornerà”. Lo ha detto il presidente dell’ Ucraina, Volodymir Zelensky, nel consueto video notturno rilanciato sui social, specificando che Kiev mira a riprendere il controllo sulle città meridionali di Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar e Mariupol.

ORE 6:20 – LA NATO PREVEDE UNA FASE DI STALLO MILITARE IN UCRAINA – Un anonimo funzionario militare della Nato ha spiegato alla Cnn che l’Alleanza Atlantica prevede una fase di sostanziale stallo sul campo di battaglia, in Ucraina, nelle prossime settimane.

Nel futuro prossimo non sono previsti guadagni significativi per nessuna delle parti, sebbene lo slancio sia cambiato a favore dell’Ucraina.

ORE 5:30 – ZELENSKY: “RUSSIA USA ARMI LASER? PROVA DEL FALLIMENTO” – “Oggi un rappresentante russo ha detto che gli occupanti stanno usando armi laser, apparentemente per risparmiare missili. Hanno bisogno di risparmiare missili… hanno lanciato oltre 2000 missili contro l’Ucraina, che era la gran parte del loro arsenale. Ora hanno solo rimasugli”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale al Paese.

⚡️ Zelensky: Russia’s alleged ‘laser’ weapons indicate ‘complete failure of the invasion.’ Russia said on May 18 that it is has deployed a new generation of lasers in Ukraine, which can burn up drones. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 19, 2022

Non solo. Il numero uno di Kiev ha sottolineato come “nella propaganda nazista c’era l’espressione ‘wunderwaffe’, l’arma delle meraviglie. Più diventava chiaro che non avevano chance di vincere la guerra, più cresceva la propaganda sull’arma delle meraviglie, capace di cambiare le sorti della guerra… e al terzo mese di guerra, la Russia cerca di trovare la sua wunderwaffe. Pare che sia il laser. Tutto ciò indica il completo fallimento dell’invasione”.

