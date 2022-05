Giorni di guerra numero 71 caratterizzato dall’annuncio-minaccia di Mosca che fa sapere di aver effettuato esercitazioni con missili capaci di trasportare testate nucleari. Intanto nelle ultime ore le sirene antiaeree hanno risuonato in tutta l’Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre a 17 regioni tra cui Mykolaiv, Donetsk, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia.

Violenti combattimenti anche nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Persi e poi ristabiliti i contatti con i combattenti nell’impianto con la Russia che annuncia in serata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l’evacuazione dei civili. Il Cremlino fa sapere che Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti e giorno in cui è in programma la parata militare per festeggiare non si sa bene cosa. Intanto sul nuovo pacchetto di sanzioni Ue, che prevedono fra l’altro l’embargo graduale sul petrolio, arriva il no dell’Ungheria. A Budapest non basta nemmeno la possibilità di una proroga mirata dell’embargo fino a fine 2023, chiesta anche da Slovacchia e Bulgaria. Kiev attacca: ‘Complici di Mosca’. E slitta la decisione del Consiglio Ue sulle misure.

La diretta

ORE 10:40 – QUASI 25MILA I MORTI RUSSI DA INIZIO CONFLITTO (SECONDO KIEV) – Ammonterebbero a 24.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 24.700 uomini, 1.092 carri armati, 2.651 mezzi corazzati, 499 sistemi d’artiglieria, 169 lanciarazzi multipli, 83 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 196 aerei, 155 elicotteri, 1.907 autoveicoli, 10 unità navali, 76 cisterne di carburante e 312 droni.

ORE 10:10 – MICHEL: “EUROPA AL LAVORO SU CONFISCA BENI RUSSI DA DESTINARE A KIEV” – Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha spiegato in un’intervista all’Interfax Ucraina che Bruxelles starebbe lavorando all’idea di una confisca dei fondi russi congelati in Ue per destinarli alla ricostruzione dell’Ucraina.

“Personalmente sono assolutamente convinto che sia estremamente importante non solo congelare i beni, ma anche per renderne possibile la confisca, per metterli a disposizione del Paese in ricostruzione. Ne sono personalmente convinto”, ha detto Michel.

ORE 9:30 – KIEV ACCUSA: “RUSSI NON RISPETTANO TREGUA ALL’AZOVSTAL PER EVACUARE I CIVILI” – Nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco che doveva iniziare alle sei di questa mattina (ora italiana) per consentire nuovi corridoi umanitari per evacuare i civili ancora asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, le forze russe hanno ripreso l’offensiva contro il sito siderurgico.

A denunciarlo è lo Stato maggiore ucraino. Ieri la Difesa russa aveva annunciato una tregua di tre giorni, da oggi al 7 maggio, per l’evacuazione dei civili, con una fascia di interruzione delle ostilità dalle 6 alle 16. Ma Kiev ha denunciato che le forze russe hanno ripreso l’assalto e sono in corso pesanti combattimenti.

“I bombardamenti e l’assalto non si sono fermati, neanche di notte quando sono stati usati droni” e “gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno”, ha dettouno dei consiglieri del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, alla Cnn

ORE 8:30 – 007 REGNO UNITO: MOSCA USA MINSK PER DISTRARRE UCRAINA – Le esercitazioni militari in Bielorussia non costituiscono una minaccia per l’Ucraina ma la Russia potrebbe cercare di far credere il contrario per spingere Kiev a non spostare sul fronte del Donbass le forze schierate a Nord. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica. “La Russia cercherà probabilmente di gonfiare la minaccia posta all’Ucraina da queste esercitazioni allo scopo di tenere ferme al loro posto le forze ucraine nel Nord, impedendo loro di venire impegnate nella battaglia per il Donbass”, spiega la Difesa di Londra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/redhrfv2PC 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5gt1p5MeT6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2022

ORE 8.10 – KIEV: 221 BIMBI UCCISI DA INIZIO GUERRA – Sono 221 i bambini morti e 408 quelli feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Lo fa sapere l’ufficio del Procuratore generale diffondendo l’aggiornamento del bilancio sui minori vittime della guerra.

⚡️Prosecutor General’s Office: Russia’s war kills at least 221 children, injures more than 408. The figures are expected to be higher as they do not include child casualties in areas where hostilities are ongoing and in temporarily occupied or recently liberated areas. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 5, 2022

ORE 7:55 – COMANDANTE AZOV: “BATTAGLIA SANGUINOSA IN ACCIAIERIA” – “Per il secondo giorno consecutivo, l’esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose”. Lo ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko – citato dall’Ukrainska Pravda – in un video messaggio notturno dall’interno dell’acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. “Ringrazio il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l’ordine: mantenere la difesa”, ha aggiunto.

ORE 7:45 – UCRAINA HA RIPRESO CONTROLLO DI INSEDIAMENTI VICINI A KHERSON E MYKOLAIV – Lo Stato maggiore ucraino, secondo quanto riporta il Guardian, ha reso noto che le forze armate di Kiev hanno ripreso il controllo di diversi insediamenti intorno a Mykolaiv e Kherson, nel sud del Paese.

ORE 7:20 – MOSCA AVVISA USA: NUOVE SANZIONI NON CI FERMERANNO – Ulteriori sanzioni anti-russe non aiuteranno Washington a raggiungere i suoi obiettivi poiché il rafforzamento del rublo dimostra la stabilità finanziaria della Russia e della sua economia: lo ha reso noto oggi in un comunicato l’ambasciata russa negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la Tass. “Chiediamo ai nostri colleghi americani di abbandonare questa politica controproducente.La Russia raggiungerà i suoi obiettivi nell’operazione militare speciale in Ucraina”, ha concluso l’ambasciata.

ORE 6:35 – PENTAGONO: SEMPRE ARMI A UCRAINA NONOSTANTE ATTACCHI RUSSI – Gli ultimi attacchi missilistici russi contro infrastrutture chiave in Ucraina non hanno influito sulla capacità del Paese di ricevere supporto militare e gli aiuti continuano ad arrivare: lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ukrinform.

Nonostante gli attacchi di Mosca contro centrali elettriche, infrastrutture di trasporto e altri obiettivi strategici, il portavoce ha assicurato che gli Usa sono sempre in grado di fornire assistenza militare all’Ucraina, incluse le armi.

ORE 5:30 – NYT: “007 USA HANNO AIUTATO KIEV A UCCIDERE GENERALI RUSSI” – Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo